閩南狼送別陸配恩綺被譏「小丑」　爆氣回嗆：只會欺負台灣人民

記者黃彥傑、柯沛辰／台北報導

陸配恩綺、小微因拍影片鼓吹武統言論，遭移民署廢除依親居留許可。原先兩人約好一起買機票、搭機離台，不料疑似為避人耳目，稍早僅恩琦一人先獨自前往松山機場，中途還變裝，讓原先蹲守在小微家外的網紅八炯、閩南狼傻眼，立刻奔赴松機，甚至不惜買機票進到管制區，但只短暫見到恩琦匆匆離境。

▲閩南狼到松機送別陸配恩綺，被路過民眾譏「小丑」。（圖／記者黃彥傑攝）

恩琦、小微先前拍影片稱「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」、「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等鼓吹武統侵略言論，被移民署已廢止其依親居留許可。

本來小微在影片中稱2人要一起離境，但稍早僅恩琦現身松山機場，小微仍持續神隱，讓蹲守在小微住家外、準備替2人唱歌「歡樂送」的八炯、閩南狼聞訊錯愕，匆匆趕赴機場。

閩南狼為了見恩琦在台的「最後一面」，不惜買機票進去管制區，意外發現恩綺疑似為甩開媒體，特意換掉帽子、外套，並在移民署人員陪同下搭機。途中，閩南狼被民眾嗆聲：「你看那裡有小丑耶」、「你有種就上飛機到那邊（中國）去啊！」

閩南狼走出管制區後談及此事，對嗆聲民眾隔空喊話：「你在這邊欺負台灣人民，你為什麼不去嗆中共這個政府？」、「為什麼不敢去講中共政府獨裁？管制言論？」

▲閩南狼隔空回嗆路過民眾「為什麼不去嗆中共？」（圖／記者黃國霖攝）

閩南狼表示，有人質疑陸配離台導致骨肉分離，但他想強調的是：真正讓陸配骨肉分離是中共，真正讓台灣內鬥的是中共，真正台灣亂的根源是中共，為什麼台灣當時戒嚴？因為當時中共想讓台灣變成共產主義思想。

閩南狼指出，如今在台灣散播中共思想、舔共的人，反倒是本來應該反共的國民黨，台灣應該要團結，不管是民國派、台派，台灣民主憲政已經努力了30年，應該一起捍衛主權、加強國防實力，「不然我們為什麼要有國家？」

閩南狼說，很多人激將他說「有種趕快去對岸」，但他不會上當的，寧願被罵也不會搭機過去，因為中共已經將他列入台獨分子名單，最高判死刑，「我是一個民國派的，堂堂正正的中國人，也能被中共列為台獨，中共不是說自認中國人就不會變台獨嗎？我一直都認阿，我是正藍軍，這就證明了無論台派還是民國派，在中共眼裡通通都是台獨分子！」