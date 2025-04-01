「不要對中共軍演輕忽」　綠議員點出台灣最難應對的侵略方案

▲RF-16監控中共901型快速戰鬥支援艦。（圖／國防部提供）

記者郭運興／台北報導

中國大陸東部戰區今（1日）上午表示，4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊聯合演訓。對此，民進黨新北市議員林秉宥表示，不要對中共軍演輕忽，遠程火力搭配小規模滲透，對平民造成傷亡，破壞關鍵基礎設施，在生活品質大幅衰退的狀況下，伴隨著資訊與生存焦慮，萌生放棄抵抗的念頭，最終形成投降的民意，是目前台灣最難應對的侵略方案。

林秉宥表示，有限的遠程火力打擊加上封鎖，是可能讓國際社會難以出手介入，但是對台灣內部可以施加重壓的方案。

林秉宥表示，而且是在事前不需要大量集結兵力的做法，主動權掌握在解放軍手上，台灣的防空戰力固然優秀，但是無法滴水不漏是必要的認知。

林秉宥指出，遠程火力搭配小規模滲透，對平民造成傷亡，破壞關鍵基礎設施，讓一般民眾在毫無心理準備的狀況下，不斷的被各種或真或假的訊息衝擊，在生活品質大幅衰退的狀況下，伴隨著資訊與生存焦慮，萌生放棄抵抗的念頭，最終形成投降的民意，是自己認為目前台灣政府與社會最難應對的侵略方案；法律準備不足，物資準備不足，心防更是不足。

最後，林秉宥強調，不需要登陸作戰，就可能讓台灣的一部分人承受不了壓力而崩潰，如何維持意志力，才是勝利的關鍵。

▼新北市議員林秉宥。（圖／卓冠廷辦公室提供）