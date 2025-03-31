嘉義縣環保消防攜手　智慧化防範工廠火災對空氣品質影響

▲嘉義縣火災空品應變再升級，1分鐘內統計影響範圍 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應火災對空氣品質影響，嘉義縣環保局與消防局首次攜手合作，將感測器數據與火警資訊系統智慧化整合，透過嘉義縣轄內佈建300臺微型空品感測器，即時監測空氣品質，並在突發事件如工廠火災發生時發揮示警作用，以最短時間統計空氣品質濃度及影響範圍，有效降低災害影響。

火災通常釋放大量有害懸浮微粒，特別是在工廠火災中影響最為嚴重。環保局應用智慧化火災空品應變機制，介接消防局119救災救護指揮派遣系統資料，於第一時間掌握火災類型、位置及狀態等，系統將自動追蹤火災空品狀況，可即時掌握1分鐘內自動產出分析細懸浮微粒（PM2.5）濃度趨勢、氣象資訊及受影響範圍等重要資訊，直到火勢撲滅。另一方面也將資訊發布在環保局嘉減碳臉書，提醒下風處民眾或縣市採取防護措施，以減少暴露風險。

環保局長張輝川表示，智慧化火災空品應變機制的升級，未來不僅可提升工廠火災空品應變效率，亦協助相關單位準確預防災害影響範圍，進一步執行防護措施。縣府團隊將持續推動智慧化技術應用，打造更安全、更健康的生活環境。

民眾可隨時上環境部空氣網（https://wot.epa.gov.tw/）查詢周遭空品狀況，獲取即時空品資訊。