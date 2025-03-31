美銀行副董身亡！開小飛機「撞民宅」墜毀　大火畫面曝

▲ 多蘭駕駛的小飛機撞上民宅引發大火。（圖／翻攝自銀行官網、X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州29日發生墜機意外，美國合眾銀行（U.S. Bancorp）副董事長兼首席行政官（CAO）多蘭（Terry Dolan）親自駕駛一架小飛機，未料失控撞上民宅，引發大火，所幸屋內無人傷亡，但多蘭不幸罹難，失事原因目前仍在調查。

綜合NBC等外媒，63歲的多蘭29日駕駛單引擎商務機Socata TBM 700，自愛荷華州狄蒙國際機場（DSM）起飛，原定飛往明尼亞波利斯北部的阿諾卡郡-布萊恩機場（Anoka County-Blaine Airport），中午約12點半卻在布魯克林公園市（Brooklyn Park ）一處安靜的住宅區上空失控，撞上一戶住宅，引發熊熊大火。這棟民宅有2名住戶，但當時僅一人在家，所幸他安全逃出。

國家運輸安全委員會（NTSB）說明，初步資訊顯示機上僅有一人，未公布罹難者身分。但合眾銀行發言人30日證實，這架飛機註冊在多蘭名下，儘管法醫尚未確認他是否在機上，「但我們相信他在。我們的思念和祈禱與他和他的親友及所有可能的受害者同在」。

NTSB指出，可能導致墜機的因素包括天氣、駕駛技術及飛機狀況，相關調查仍在進行中。

多蘭1998年加入合眾銀行，2023年升任副董事長兼首席行政官，負責企業策略、行銷、數位發展及公共事務等領域，曾擔任財務長及財富管理部門副董事長，對推動數位轉型及強化銀行財務穩定性有重大貢獻。此外他也熱心公益，長期參與天主教慈善機構、明尼蘇達歌劇院及藝術基金會等組織，並積極投入街友安置計畫及經濟發展項目。