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驚悚畫面！輔大醫院消防演練「護理師高空墜落」　重摔骨裂住院中

▲輔大醫院消防演練意外：護理師墜樓受傷。（圖／翻攝自爆料公社）

▲輔大醫院消防演練意外，護理師墜樓受傷。（圖／翻攝自爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

新北市泰山區輔大醫院日前進行消防演練時發生一起意外事故。一名護理師在學習使用緩降機進行垂降時，不慎從2樓高處墜落，導致右手骨裂和下唇腫脹，所幸目前意識清楚，無生命危險。對此，輔大醫院和新北市消防局均表示將進行全面檢討和改進，確保未來的演練更加安全，避免再發生類似憾事。

有網友日前在「爆料公社」分享影片，只見當時消防隊員正在教導護理師如何操作緩降機，並將緩降機的安全套索套在她的身上，而護理師隨後爬出窗戶準備進行緩降，然而，由於一時緊張，她突然失手，導致整個人懸掛在半空中。儘管消防隊員試圖緊抓緩降索，但短短幾秒鐘後，緩降索鬆脫，護理師從2樓高度墜落。

事故發生後，輔大醫院立即啟動緊急醫療處置機制，將護理師迅速送至本院急診進行評估與治療。目前護理師住在8A病房，意識清楚，經診斷為右手骨裂和下唇腫脹，現已可正常進食及說話。醫院表示將持續密切關注其身心狀況，並提供必要的協助和支持。

輔大醫院強調，對此次意外事件高度重視，並將依據職業安全相關規定，提報職安會議進行全面檢討，強化訓練安全措施，確保所有同仁在受訓期間的安全與福祉。

新北市消防局則表示，當天輔大醫院請求泰山消防分隊協助辦理消防宣導，並希望以實際方式進行緩降機操作訓練，消防分隊事前已明確告知該操作有風險，並建議以講解取代實際操作。為求慎重，消防人員除自行示範操作，還錄製了教學影片，並建議在操作下方設置軟墊以避免墜落受傷風險，但實際操作階段仍不幸發生意外。

消防局對此表示遺憾，並於當日由轄區分隊主管親自探視並表達慰問之意，消防單位亦立即檢討相關流程，確保未來能與單位進行更詳細的溝通作業，避免類似憾事再次發生。

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