遊樂設施吃髮！5歲女頭皮撕裂13cm　媽怒：「頭骨」當場露出

▲女童的頭皮撕裂長達13cm。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名母親尹太太近日指控，「妙貝星棒棒糖」兒童樂園管理不當，導致5歲的女兒頭髮捲進遊樂設施，頭皮嚴重撕裂傷。尹太太表示，女兒的傷口長達13公分，且頭骨當場露出，鮮血直流，工作人員卻態度消極，令她相當不能接受。

據《瀟湘晨報》報導，尹太太表示，「那個遊樂設施是可以滑動的，兩個軟方塊交疊，左右移動的過程當中，很多小朋友都會趴上去玩，我女兒也上去之後，趴上去一共就幾秒鐘的時間，她被那個兩個方塊中間的一個縫隙，夾到了頭髮。」

▲女童被卡住的畫面。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

尹太太表示，「頭皮表面縫了有20針，裡面的組織也做了一些縫合，上學上不了了，而且小朋友現在心理狀態不好，話也不說，一秒鐘看不到家長都不行，包括現在晚上睡覺，一晚醒個三四次，現在也不願意出門，一直就是說『我不能出去，我頭髮這個樣子，別人會笑我』。」

▲出事設施。（圖／翻攝自瀟湘晨報，上同）

她說道，「事發當下，工作人員就這樣站著看，也沒有任何處理措施，而且當時園區的醫藥箱裡面，並沒有能夠適合處理我女兒傷口的醫療材料。」

▲女童當時頭上鮮血直流，跑向工作人員。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

她還表示，「醫藥費的話，我們總共前後大概花了有一萬四、一萬五左右（人民幣，下同），透過多方管道找到了他們的老闆，他們才願意出面給我們墊付了醫藥費，但到現在為止也沒有完全付完，你說金額少一點，你態度好一點，我們也是可以的，但現在他的態度就非常惡劣，找人找不到。」

目前該設施已停用，該門市店長對此回應，該負責的都會負責，但不接受任何採訪。