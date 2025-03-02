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基隆7區室內兒童樂園全到位　集7章送限量鷹站長保溫瓶

▲基隆7區室內兒童樂園全到位。（圖／基隆市兒少處提供）

▲基隆7區室內兒童樂園全到位，集7章送限量鷹站長保溫瓶。（圖／基隆市兒少處提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑上任兩年多來，積極推動在各行政區建置室內兒童樂園，並於2024年底成功達成「一區一特色室內兒童樂園」的目標。市府特別推出「七幻樂園集章趣」活動，民眾只要集滿7個章，即可兌換限量版「鷹站長紀念保溫瓶」。該活動自即日起開放兌換，吸引眾多家長熱烈響應。

基隆市七個行政區的室內兒童樂園各具特色，信義區樂園採用樓中樓挑高設計，提供雙層式漂浮氣球遊樂設施；七堵區則以海洋風格的球池滑梯為主，適合小朋友盡情活動；中正區結合燈塔及砲台主題，融入海邊元素與古蹟砲台發射的球池；中山區打造夢幻花園及旋轉木馬主題，營造兒童夢幻樂園；仁愛區以老鷹及天空為主題；安樂區設有火車遊具；暖暖區則融入生態露營與野風遊戲環境，提供多元化的遊玩體驗。

自即日起，民眾可至任一區樂園兌換「鷹站長紀念保溫瓶」，數量有限，換完為止。這款保溫瓶不僅設計充滿童趣，更具實用性與收藏價值。由於反應熱烈，部分樂園的保溫瓶已迅速兌換完畢。為確保所有完成集章的民眾都能順利獲得，市府已同步開放線上登記表單。尚未兌換到的家長可於現場向樂園工作人員登記基本資料，並選擇最方便的領取地點。待新一批保溫瓶到貨後，市府將立即通知領取，確保每位參與者都能順利兌換。

基隆市兒少處長林麗蟬表示，希望透過豐富有趣的遊玩體驗及集章挑戰，促進親子互動，並讓孩子與家長在探索過程中，深入了解基隆的特色與文化底蘊。這項活動不僅為家庭帶來歡樂時光，也進一步推廣了基隆的在地文化與觀光資源。

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