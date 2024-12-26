百萬年「鄖縣人」頭骨「相貌復原」　寬鼻深邃大眼模樣曝

▲湖北鄖縣人頭骨化石相貌復原工作完成。（圖／翻攝長江雲新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖北省博物館將於2025年元旦前後舉辦「極目楚天——湖北歷史文化陳列」展，湖北省博物館今（26）日公佈鎮館之寶「鄖縣人頭骨化石」的樣貌復原像，分別為女性一號頭骨和男性二號頭骨的塑像，成為全球首次對距今100萬年前的古人類頭骨化石進行的科學相貌復原作業，對古人類化石相貌復原極具參考價值。

《長江雲新聞》報導，「湖北省鄖縣人頭骨化石高精度掃描及相貌復原研究」工作於2017年6月啟動，由湖北省博物館、山西大學、中科院古脊椎動物與古人類研究所、武漢大學和北京聯合大學等多家科研機構組成多學科、多領域、跨專業的強大科研團隊，歷時近八年研究，取得初步成果。

研究步驟分為兩階段進行，首個階段為高精度掃描頭骨化石和顱骨相貌復原。研究團隊藉由高精度工業級掃描儀重建鄖縣人頭骨化石模型；第二階段以顱骨為基礎，從人體頭面部的解剖學規律為依據，在顱骨模型影像上，透過雕塑、繪畫和數位圖像等造型技術手段，塑上眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、肌膚、毛髮等細部，重建顱骨的生前面貌。

經研究，一號頭骨化石，女性，年齡25至45歲，距今約100萬年；二號頭骨化石，男性，年齡25至45歲，距今約100萬年。

此前，北京人、陝西藍田人、四川資陽人、安徽華龍洞人等古人類化石均做過相關的相貌復原工作，但因多數古人類化石保存不完整，缺失大部分關鍵部位，導致復原像並不完美，至於保存完整的北京人的相貌復原，中外學者做出的結果又不一致，因此，此次鄖縣人頭骨化石相貌復原，聚集古人類學家、刑偵專家、3D復原專家及舊石器時代考古專家合力，最終成功完成復原工作。