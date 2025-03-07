28歲女子跳繩1個月瘦10kg…卻「爆肺」　醫警告：4類人應注意

▲王小姐為了減重，做了一個月的跳繩運動。（示意圖／Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名28歲的王小姐（化名）日前為了減重，在家跳繩1個月後，瘦了10公斤，不過某日跳繩後，胸口卻感到劇烈疼痛，甚至呼吸困難，急忙到醫院就診才知道自己「爆肺」。呼吸內科主任何立杭醫師表示，王小姐若再晚點來，問題就更嚴重了。

據《紅星新聞》報導，何醫師看了王小姐的胸部CT後表示，患者是自發性氣胸，也就是俗話說的爆肺，便收治入院進行胸腔穿刺抽氣，「所幸置管引流後，住院5天就好轉出院了。」

▲何醫師指出，王小姐的胸部CT顯示，是自發性氣胸。（圖／翻攝自紅星新聞）

何醫師指出，因為王小姐長期劇烈運動，使肺部壓力瞬間增大，導致肺泡破裂，氣體洩漏進胸腔，壓迫肺部，進而引發氣胸，「一般情況下，少量氣胸且無症狀者，可自然吸收，觀察即可，但如果不引起重視易嚴重會危及生命，麻煩就大了。」

何醫師表示，有4類人是氣胸的「高危險群」，「瘦高體型的青少年男性；有吸菸史的人群；患有慢性肺部疾病的人群，如慢性阻塞性肺病、氣喘等；有氣胸家族史的人。」

何醫師也提醒，「一定要定期體檢，定期進行胸部X光檢查，可以早期發現肺部病變，預防氣胸的發生。」