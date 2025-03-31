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大讚「李雅英聲明」是公關範本！媒體人：贏得更多粉絲、廠商青睞

▲▼李雅英。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲李雅英。（圖／寬寬整合行銷提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台啤永豐雲豹執行長張建偉近日一句「留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」，被認為是物化女性遭炎上，而當事人李雅英今（31）日也做出回應。對此，黃揚明盛讚，她的聲明可作為公關事件範本，其高情商表現能贏得更多粉絲與廠商的青睞。

黃揚明在臉書提到，3月29日影片事件延燒，李雅英以電豹女身份出席高雄櫻花季活動，並未表達任何意見；昨（30日）晚，她先是到大巨蛋看富邦的客場比賽，富邦育樂總經理也和她同框，比賽結束後又在IG發出她申辦富邦銀行帳戶的圖文，並提及「參觀了富邦銀行總行」、「富邦悍將聯名款開戶完成」等，代表她和富邦的連結更緊密了；接著今日凌晨，才透過IG限動發出回應聲明。

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▲李雅英發文。（圖／翻攝自李雅英IG）

▲李雅英發限動回應。（圖／翻攝自李雅英IG）

黃揚明直言，從這份聲明的用字遣詞來看，並非剛開始學習注音符號的程度，應該是經紀公司和她討論過後整理出來的，「她先提及已取得台灣居留證、正式在台灣定居生活，表達她已是『台灣的一份子』，還先感謝支持粉絲。完全符合溫暖的人設。

至於對事件本身的回應，李雅英則寫道，「雖然我沒有親眼看到該影片，無法完全了解具體內容，但從相關報導來看，我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。我真心希望這樣的事情今後不要再發生。」

黃揚明認為，其實這些文字看不出怒氣，但可感受到她對此事件很認真、嚴肅的態度，「接著，她提及台啤雲豹的粉絲、電豹女夥伴，說要『好好完成剩下的賽季』。這就很容易被解讀為，她可能不會再與該球團續約，而搭配她昨晚與富邦的互動，未來她若要繼續在職籃應援，棒籃同家的可能性應該是很高的，最後還不忘為她的粉絲加油，不愧是應援專業。李雅英的高情商表現，能贏得更多粉絲與廠商的青睞。」

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