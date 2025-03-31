不跟風吉卜力！用AI創作「缺乏1要素」　張震嶽：收割藝術家心血

▲張震嶽創作過許多好作品。（資料照／本色提供）

記者曾筠淇／綜合報導

近日掀起「吉卜力風格圖片」的風潮，不少網友都跟風生成圖片。歌手張震嶽有感而發，他認為真誠的藝術家會用心體驗人生、感受喜怒哀樂，再用不同的形態表現，然而AI出來之後，卻收割了藝術家的心血，他從沒想過要用AI創作，因為那就沒有真實的體驗過程，但他也不會厭惡AI，只是對於膩了之後的「用完就丟」感到可惜。

張震嶽在Threads上發文表示，近期「吉卜力風格」很紅，不管是真心喜歡這個風格，還是純粹跟風，熱度過了之後，可能就會淪為「廉價的小把戲」。他認為，真誠的藝術家會用心體驗人生、感受喜怒哀樂，再以不同的藝術形態表達，像是繪畫、音樂、舞蹈、戲劇等，「然後一個AI出來，收割了可能是一個藝術家一輩子的心血」。

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張震嶽坦言，他在寫歌的時候，其實不會去想市場需要什麼，也不會刻意追求最新流行，因為這都與他無關，他只會從生活經驗、周遭的人事物來下筆，「這些經驗累積無關科技」。他也透露，他從沒想過要用AI創作，因為就沒有真實的體驗過程，「創作變得如此廉價嗎？」

不過張震嶽也說，他不會討厭AI，有些人覺得好玩，這樣很好，但他不會馬上跟隨。他也在串文底下強調，他不討厭AI技術，「只是覺得高潮後，人們膩了，很像用完就丟，感到可惜」。

串文下，不少網友也紛紛回應，「所以我才這麼喜歡你」、「怕是以後用心創作的人越來越少，因為一創作到新的風格，就馬上被複製了」、「AI可以生成作品，但無法生成靈魂。而你，就是把靈魂揉進旋律裡的人。不是落伍，而是稀有」、「認同到不能再認同」、「堅持走自己的路就對了」。也有網友直呼，「說這麼多，要開售票演唱會了嗎」。