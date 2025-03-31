全球第一百貨寶座恐不保　北京SKP傳將出售

▲北京SKP。（圖／翻攝藍鯨財經）

記者陳冠宇／綜合報導

北京SKP百貨曾多年登上「全球店王」，但是去（2024）年的銷售額卻傳出下降17％，店王寶座恐拱手讓給南京德基廣場。最新傳出，北京華聯集團擬出售在大陸經營和開發豪華購物中心的業務，並且正在與博裕談判，其中就包括北京SKP。

《彭博》引述知情人士透露，雙方接近就出售北京華聯（SKP）百貨旗下管理和經營高端購物中心的業務達成一致。知情人士稱，北京華聯集團和博裕還在討論出售華聯SKP所管理的商場物業。

SKP購物中心在北京、西安、成都和武漢均有分布，在杭州則有一家正在建設中。

知情人士稱，SKP豪華購物中心業務的整體價值可能達到40億至50億美元。他們表示，商議仍在進行中，也可能最終達不成交易，而且可能還會出現其他競標者。

公開資料顯示，博裕資本是一家成立於2010年的大陸私募股權投資基金，公司創始人包括已故中共中央總書記江澤民的孫子江志成等人。

SKP購物中心在大陸人氣很高，據媒體報導，北京SKP在2023年創造了265億元（人民幣，下同）的收入，西安和成都的銷售額分別為80億元和55億元。武漢SKP於2024年7月開業。

▲北京SKP。（圖／翻攝官網）

其中，又以北京SKP最為受矚。北京SKP前身為北京「新光天地」，於2007年4月19日開業，原先為北京華聯與台灣的新光三越百貨合資建設，後來爆發經營權糾紛，新光三越最後選擇退場。

2019年，北京SKP曾創造過單日賣出10.1億元的銷售神話；2020年銷售額創下177億元的新高，首次超越英國哈洛德百貨（Harrods），問鼎全球「店王」；靠著北京貴婦，2023年銷售額達到創紀錄的265億元，持續蟬聯寶座。

然而，《界面新聞》等陸媒本月稍早指出，連續多年位居大陸商場銷售額榜首的北京SKP正面臨挑戰。業內人士稱，北京SKP的2024年銷售額或將回落至220億元區間，較2023年下滑約45億元，跌幅達17％。

與此同時，南京德基廣場2024年全年銷售額達245億元，刷新了自身的最高記錄，這一數字或將其推上全大陸乃至全球「店王」寶座。德基廣場的銷售額此前已連續2年成長，2022年至2023年銷售額分別為210億元和239億元。