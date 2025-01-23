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人行前副行長：今年大陸經濟核心任務是完成結構轉型

▲▼中國人民銀行（大陸央行）前副行長、國際貨幣基金（IMF）前副總裁朱民。（圖／翻攝自和訊網）

▲中國人民銀行前副行長朱民。（圖／翻攝自和訊網）

記者陳冠宇／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）前副行長、國際貨幣基金（IMF）前副總裁朱民表示，傳統的三駕馬車（基礎設施投資、房地產和出口）已經發生重大變化，今年中國經濟的核心任務是完成結構轉型。

新浪財經報導，朱民指出，2025年，中國經濟的核心任務是完成結構轉型。傳統的三駕馬車發生重大變化，基礎設施投資回報率低，設施相對完善，成長潛力減小；房地產行業的人口高峰和人均住宅面積已達歐洲水準而進入過剩狀態；出口則因貿易摩擦的不確定性受到衝擊。

朱民認為，中國未來要找到新的三個成長力量，分別是國內消費市場、推動製造業升級、以及綠色轉型，將在未來幾年持續推動中國經濟邁向高質量發展。

聚焦國內消費市場，朱民表示，由於外部不確定性增加，中國需轉向服務消費領域，其中，服務消費比例較低，特別是在醫療、教育、文化娛樂和旅遊，還有成長空間。在美國總統川普影響下，今年大陸發展服務業消費成為戰略重點。

他指出，中國製造業是核心競爭力所在，中國在前20年把製造業做成是最便宜的，後20年做成又便宜又好，未來20年要做成又便宜又好又高科技，這就是華為的道路，這才能維持中國的核心競爭力。這一方向需要加大製造業數位化轉型的力度，並通過政府支持實現高質量發展。

朱民還說，綠色轉型是中國經濟未來發展的重要驅動力，通過發展電動車、電池等綠色產業，中國製造業與綠色經濟實現深度融合。但目前中國的新能源發展已接近高峰，未來將邁向全面碳中和，實現碳排放總量的下降。

因此他認為，這項任務極為艱鉅，中國需每年減少約4億噸碳排放。中國現在的碳中和將會從單線的能源走向全面的碳中和，這個領域是未來中國經濟發展非常重要。

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