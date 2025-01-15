專家：陸今年將有更大力度經濟政策　房市明年才有起色

▲大陸官方今年有望推出更大力度的經濟政策。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤分析，中國大陸官方在2025年會推出更大力度的經濟政策，可能包含2兆元的特別國債，以及4.5兆元的地方專項債。

汪濤14日出席瑞銀大中華研討會，他表示，2025年中國經濟面對的第一個挑戰就是美國加徵關稅對出口和國內經濟帶來的負面影響。他估計，美國對中國的關稅加徵或於2025年第3季開始實施，影響大約四分之一左右中國出口到美國的商品。

第二個挑戰則來自房地產方面的影響，汪濤指出，2024年政府推出了一系列穩樓市的政策，開始有一些效果顯現，例如過去兩個月房地產銷售額和銷售面積都有所反彈，但考慮到庫存較大、城鎮化速度放慢，居民住房擁有率較高等原因，2025年房地產銷售、新開工的情況可能會進一步下滑，「下滑的幅度會比去年小，市場整體穩定並反彈可能要等到2026年。」

中國大陸官方從2024年9月底以來推出了一系列支持經濟增長的政策，汪濤認為，2025年預計會有更大力度的政策推出，即「增量政策」，其中包含可能發行2兆元的特別國債和4.5兆元甚至以上規模的地方專項債，「總體加起來，2025年政府債務發行可能比2024年增加3兆元。」

汪濤強調，政策將進一步支持重大項目和基礎設施的建設，以及居民消費、提高養老保險支付、醫療保險補貼、生育補貼和「以舊換新」等方面。

汪濤還說，在面臨經濟轉型和外部衝擊的壓力下，一些改革可能會提速，例如戶籍制度改革、社保改革，以及放開服務業管制與准入的相關政策等。