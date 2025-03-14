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大摩預料中國第二季經濟再走弱　名目GDP可能「跌破4%」

▲▼ 北京街景。（圖／CFP）

▲摩根士丹利報告指出，中國名目國內生產毛額（GDP）成長率可能下滑至4%以下。（圖為北京／CFP）

文／中央社

國際投行摩根士丹利最新報告表示，隨著關稅衝擊、房地產走弱以及持續的低物價，中國經濟增速可能將從第二季開始再度走弱，名目國內生產毛額（GDP）成長率可能下滑至4%以下。

香港經濟日報近日報導，摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強在報告指出，中國政府相關政策依然溫和且仍以供給側為主，剛剛落幕的全國人大、政協「兩會」宣布了人民幣2兆元的財政擴張，但其中僅約1/4與消費相關，同時政府更加注重科創支持舉措，政策層面可說是「溫刺激、重科創」。

他認為，雖然關稅將抑制出口，加劇產能過剩壓力，但經歷了過去數年的供應鏈重塑，得益於新的出口競爭力和出口市場，中國目前可以更好地因應貿易摩擦。

不過，邢自強也指出，關稅比預想中來得快，而且中美重回類似第一階段貿易協定的門檻變得更高，關稅升級風險值得關注，其中有兩個關鍵時間點，一是4月1日華盛頓將公布基於「美國優先貿易政策」的調查結果；二是4月5日，也就是TikTok禁令延期後的最終生效日。

此外，美國對全球其他主要貿易夥伴徵收對等關稅的風險也在上升，這可能會透過全球貿易、企業信心以及資本開支等管道間接影響中國的經濟增速。

報告並指出，全球仍處於人工智慧技術擴散的早期階段。2025年是AI應用之年，依靠成本效益優勢，中國將推動AI技術大眾化，但是科創難以隻身肩負引領經濟實現再通膨的重任。

他在報告中提出了實現再通膨的新三大工程：助力房地產去庫存、進行社會福利改革及發放生育補貼。其中在房地產方面，城中村改造為房地產去庫存邁出了積極的一步，但相比一二線城市，低線城市庫存較高，之後仍將面臨較大的去庫存壓力。

邢自強認為，中國房地產業今年將繼續探底，房地產「量」的調整已基本完成，但「價」的調整仍不明朗。

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