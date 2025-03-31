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贊成、反對大罷免民調「兩極化」　趙少康：賴清德沒資格做總統

▲趙少康、郝龍斌出席地動刪瑤志工培訓活動。（圖／記者鄭佩玟攝） 

▲趙少康、郝龍斌出席地動刪瑤志工培訓活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮進入第二階段連署，根據《聯合報》今（31日）公布民調結果，有四成七的民眾反對「大罷免立委行動」，但也有四成三贊成。資深媒體人趙少康對此表示，的確國內反應兩極，這很不好，「團結國內都來不及，還在內部找敵人，賴清德光這一點就沒有做總統的資格。」

根據《聯合報》最新民調結果，有四成七民眾反對大罷免，四成三則是贊成。其中民進黨支持者有七成六力挺大罷免立委，國民黨及民眾黨支持者則分別有七成七和六成一持反對立場，政黨中立者二成六贊成，四成九反對。

趙少康指出，自己仔細看過該調查，並認為現在贊成大罷免的，不只有贊成罷藍委，罷綠委的也有，但這次罷免行動主要是綠營發起的，有些國民黨支持者也因為情勢所迫跳出來罷免綠委；他痛批，柯建銘日前批罷免是國民黨發起簡直亂講，藍白過半情況下根本不會跳出來罷免，是民進黨輸不起才發起罷免，「全世界沒有一個民主國家這樣樣幹！」總統賴清德快要就職滿一年，卻一事無成，兩岸、少子化、能源、醫護人員等等問題，一件都沒解決，想的都是鬧事、生事、挑撥分化，然後保護他的40%，一點責任感都沒有。

趙少康提到，從這份民調可以看出四成七的民眾反對「大罷免立委行動」、四成三贊成，的確國內反應兩極，這很不好，「團結國內都來不及，還在內部找敵人，賴清德光這一點就沒有做總統的資格。

不過，該份民調也顯示國民黨主席朱立倫的不滿意度達6成，被視為與第一階段資源不足投入罷免有關，趙少康直言，「國民黨問題不是只有這個。」但與民進黨相比，沒資源情況下黨主席做得很辛苦，但沒資源有沒資源打法，理想性是很重要，民進黨目標清楚台獨跟反核，國民黨應要有清楚理念訴求選民支持，文宣和基層組織也應加強，很多國民黨支持者到現在還不知道為什麼要站出來反制罷免。 

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