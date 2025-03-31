7旬農婦獨顧2病子、重傷孫　暖警轉介張榮發慈善基金會

▲南投分局員警協助弱勢家庭轉介慈善基金會，提供生活物資及慰問金。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉7旬陳姓婦人與丈夫平時務農為生、生活艱辛，2個兒子都因精神疾病所苦、無法工作，其孫更在上月騎乘機車時發生交通事故昏迷住院，一家人貧病交迫、經濟拮据；所幸南投分局警員發現該戶狀況後，引介張榮發慈善基金會提供善款和生活物資，助其暫度難關。

張榮發慈善基金會中部辦事處課長吳博文和南投警分局員警日前一同前往陳婦家中關懷慰問，並致贈1萬5000元醫療補助金及2包白米生活物資。

南投分局指出，永和派出所警勤區警員楊棠鈞利用勤區訪查勤務，得知轄內居民陳婦本身患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，與患有青光眼疾的先生、患有精神疾病而待業的大兒子同住，小兒子也患有精神疾病長期住在草屯療養院，每月的療養費用更是一筆負擔，而陳婦每天還要往返彰基醫院照料因車禍重傷昏迷的孫子，處境堪憐。

所幸經楊棠鈞積極協助轉介張榮發慈善基金會、審查通過後，得以提供提供生活物資及慰問金，陳婦也對慈善基金會雪中送炭、行善助弱，及警方的及時協助，表達由衷的感謝；南投分局長洪秋賢也肯定員警發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，對民眾展現主動關懷弱勢的溫情一面，也把愛心傳遞到社會角落。