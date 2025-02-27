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陸婦跨海探女迷路中興新村美景中　警開車沿街尋找終順利返家

▲陸婦跨海赴南投中興新村探親卻迷路，中興分局暖警逐戶尋訪助其返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲陸婦跨海赴南投中興新村探親卻迷路，中興分局暖警逐戶尋訪助其返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣人情味濃厚，曾被陸客喻為「最美麗風景」，63歲陸籍婦人日前跨海來台、赴南投市探親，外出閒逛時疑因中興新村景色優美，走著逛著就忘記回家的路，滯留在南新路上迷途無助，所幸善心在地人發現後主動關心通報，並在警方挨家挨戶尋訪協助下，終於順利返回親屬住處。

中興警分局表示，光明派出所巡佐林煇堂、警員林高本日前上午擔服巡邏勤務時，接獲110通報稱於南投市南新路上有一名陸籍婦人迷路、徘徊，經警方到達現場、上前關心該名婦人，其自稱姓聶、來自大陸地區山西省，近日來台探視嫁來台灣的女兒和女婿；今早其女兒、女婿皆出門上班時，自己獨自外出散步，手機、證件都沒帶出門，等到欲返家時卻找不到路。

▲陸婦跨海赴南投中興新村探親卻迷路，中興分局暖警逐戶尋訪助其返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方詢問聶婦是否知悉女兒或女婿工作地、手機電話及居住地附近明顯標誌，但她均稱不詳，並稱來台僅約5、6天，附近環境完全不熟悉，加上其鄉音較重、口述內容讓警員聽得吃力，經拍照請值班同仁詢問里長，亦稱未見過此婦人；警方遂請聶婦上巡邏車，沿路引導其回想今早走過的道路，終於在經過力行一街時發現其女住處，隨即按壓大門密碼鎖入內，後出示證件給警方查看，警方也再撥打其女電話、告知聶婦已安全回家，家屬對警方的主動積極耐心協助，表示萬分感謝。

中興分局提醒，民眾發現迷途或走失人士時，除主動關心並伸出援手幫忙，亦可撥打110或陪同其至鄰近派出所請求協助，以便警方即時介入處理。

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