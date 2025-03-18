嘉義竹崎暖警發現弱勢家庭　警民攜提供急難救助金

▲▼ 竹崎警發現社會弱勢主動進行關懷，攜手民間愛心及時提供急難救助金 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎分局鹿滿聯合所警員葉翔瑋日前執行勤查勤務時，發現轄區侯姓住戶與妻子離異後，僅與女兒及年邁母親同住，日前侯男因肝癌復發去世後，留下年邁母親及在學女兒，使原本生活已極為困苦，更加雪上加霜，其在學女兒因無法撫養相依為命之年邁祖母，只好求助舅叔公將其祖母送至養老院，獨自一人靠邊打工邊就學方式來繼續未完成之學業。

警員葉翔瑋獲知上情後視民如親，以同理憐憫之心主動積極替該戶向警察局申請愛心急難救助金，解決生活當務之急，更尋求社會各界幫忙，替該戶轉介各慈善愛心機構、團體申請補助，並尋請地方上宗教團體、財團法人幫助，復於114年3月14日偕同金蟾慈善功德會主委許益銨、嘉義廣慶堂委員鄭家慶、嘉義市嘉邑關聖帝君慈善會會長蔡至閔等人前去該戶進行慰問，期盼家庭遭逢巨變尚在就學之侯女能安心完成學業、貢獻社會。

竹崎分局長吳誌權表示，警方秉持同理心與熱忱，長期關注轄內經濟困難、突發變故及低收入戶等弱勢家庭，努力協助他們渡過難關，呼籲民眾若發現需要幫助的家庭，隨時向警方反映，警方將立即協助轉介相關單位，結合社會資源，共同守護社會的溫暖與安定。