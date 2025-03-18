　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義竹崎暖警發現弱勢家庭　警民攜提供急難救助金

▲▼ 竹崎警主動發現社會弱勢進行關懷，攜手民間愛心及時提供急難救助金 。（圖／竹崎分局提供）

▲▼ 竹崎警發現社會弱勢主動進行關懷，攜手民間愛心及時提供急難救助金 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎分局鹿滿聯合所警員葉翔瑋日前執行勤查勤務時，發現轄區侯姓住戶與妻子離異後，僅與女兒及年邁母親同住，日前侯男因肝癌復發去世後，留下年邁母親及在學女兒，使原本生活已極為困苦，更加雪上加霜，其在學女兒因無法撫養相依為命之年邁祖母，只好求助舅叔公將其祖母送至養老院，獨自一人靠邊打工邊就學方式來繼續未完成之學業。

警員葉翔瑋獲知上情後視民如親，以同理憐憫之心主動積極替該戶向警察局申請愛心急難救助金，解決生活當務之急，更尋求社會各界幫忙，替該戶轉介各慈善愛心機構、團體申請補助，並尋請地方上宗教團體、財團法人幫助，復於114年3月14日偕同金蟾慈善功德會主委許益銨、嘉義廣慶堂委員鄭家慶、嘉義市嘉邑關聖帝君慈善會會長蔡至閔等人前去該戶進行慰問，期盼家庭遭逢巨變尚在就學之侯女能安心完成學業、貢獻社會。

▲▼ 竹崎警主動發現社會弱勢進行關懷，攜手民間愛心及時提供急難救助金 。（圖／竹崎分局提供）

竹崎分局長吳誌權表示，警方秉持同理心與熱忱，長期關注轄內經濟困難、突發變故及低收入戶等弱勢家庭，努力協助他們渡過難關，呼籲民眾若發現需要幫助的家庭，隨時向警方反映，警方將立即協助轉介相關單位，結合社會資源，共同守護社會的溫暖與安定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
23歲男大生上學途中慘死　恐怖瞬間曝
直擊／鬼鬼未婚生女首露面　復出狀態超美
金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話
傳議員關說比特犬案　楊植斗曝「曾致電動保處」：但我沒有喬事
對手亮身分了！Andy委任律師發聲　網看懂：棄媽保寧
比特犬天生親人！寵物訓練師曝「咬人真相」
流感增45重症、15死！上周仍有10.8萬人次就醫
快訊／亂刀砍死技術長！　雲云董座曾志新羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南藍軍轟水電將漲6%因非核神主牌　里長不配合大罷免竟詛咒沉船

嘉義竹崎暖警發現弱勢家庭　警民攜提供急難救助金

林業先烈殉職後不返陸　人倫榮民塔春季祭典感念貢獻

2025蘭展競賽「愛德華王子」獲大獎花殊榮　「蘭嶼山行」奪冠

台南東山區東山路外光電停車場正式啟用　黃偉哲肯定省公帑兼顧環保

矯正機關暖心助力　受刑人返家路有愛不孤單

安親班老師以肉身擋車讓幼兒過馬路　網友問：為何不走斑馬線

屹立40載！台中市張廖簡宗親會理事長交接　期許再創巔峰

台南極限運動場遭被噴漆塗鴉　網友氣憤PO網呼籲當事人自首

高屏荔枝遭細蛾侵襲　高雄農改場籲農友：密切注意防治

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

台南藍軍轟水電將漲6%因非核神主牌　里長不配合大罷免竟詛咒沉船

嘉義竹崎暖警發現弱勢家庭　警民攜提供急難救助金

林業先烈殉職後不返陸　人倫榮民塔春季祭典感念貢獻

2025蘭展競賽「愛德華王子」獲大獎花殊榮　「蘭嶼山行」奪冠

台南東山區東山路外光電停車場正式啟用　黃偉哲肯定省公帑兼顧環保

矯正機關暖心助力　受刑人返家路有愛不孤單

安親班老師以肉身擋車讓幼兒過馬路　網友問：為何不走斑馬線

屹立40載！台中市張廖簡宗親會理事長交接　期許再創巔峰

台南極限運動場遭被噴漆塗鴉　網友氣憤PO網呼籲當事人自首

高屏荔枝遭細蛾侵襲　高雄農改場籲農友：密切注意防治

停紅燈被追尾猛撞！騎士「往車裡丟2千」溜了　正妹怒：可憐誰

IPO夢碎砍死技術長！雲云董座遭收押　北院：短期內恐再犯

鯊魚進逼！　抹香鯨「保護潛水客」畫面曝光

中信金去年EPS 3.64元　總座：股利配發率6成

習近平兩會後首下地方　考察貴州少數民族侗寨

鬼鬼產後首亮相曝「當爸也當媽」心聲！努力瘦身驚喜走秀

藍白27日集結高雄反惡罷　柯志恩、黃國昌廟口開講「頭家不爽」

高雄男大生上學遇奪命車禍！斷魂瞬間曝　弟留言感謝CPR護理生

直擊／鬼鬼未婚生女首露面狀態超美：我是小孩的爸爸，也是小孩的媽媽

訓犬師曝比特犬「其實天生親人」　肌肉發達管理不當後果嚴重

【泰格與雪兒】她到底愛誰

地方熱門新聞

即／高雄機車相撞！23歲騎士命危

洗錢400億元！九州總裁2億交保

屏東42歲男驟逝家人生活陷困頓　警發動募款

清明防火再升級南消六大隊出動無人機加強巡查

南投縣議員簡千翔任期滿3年　增2服務處貼近民眾

安親班老師以肉身擋車讓幼兒過馬路網友問為何不走斑馬線

高雄離譜爸「載6歲兒」酒駕！路中自撞分隔島

玉山東部園區-瓦拉米山徑人文生態遊程開放報名

配合排水箱涵改建台南市10行政區25日起停水、降壓供水30小時

台南南區灣裡路282巷民宅驚傳火警幸無傷亡

139縣道貨車斗載10人　可罰1.8萬

流感高峰期來襲！營師養建議5種食物幫助提升免疫力

南投家扶用愛包圍方案3／22重啟招募家庭夥伴

台南極限運動場遭被噴漆塗鴉　網友氣憤PO網呼籲當事人自首

更多熱門

相關新聞

西螺福興宮粉專遇駭3天內恢復　廟方贈加菜金謝警

西螺福興宮粉專遇駭3天內恢復　廟方贈加菜金謝警

由西螺福興宮所創設之「西螺福興宮太平媽」粉絲專頁於3月10日深夜遭到境外帳號攻擊，廟方管理權限被不法份子移除。廟方迅速向警方報案後進入偵查階段，幸運在3月13日下午搶回控制權恢復正常管理，廟方今（18）日特地致贈加菜金與太平媽神助攻戰隊盒裝公仔給予此案件鼎力協助之警察人員。

「妳帳戶異常遭盜領」　婦警覺報警拆穿騙局

「妳帳戶異常遭盜領」　婦警覺報警拆穿騙局

即／男自撞匝道分隔島　車翻覆人命危　

即／男自撞匝道分隔島　車翻覆人命危　

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

菸酒行疑性侵傳播妹「拍私密片」傳群組　爆槍戰5傷

菸酒行疑性侵傳播妹「拍私密片」傳群組　爆槍戰5傷

關鍵字：

警方社會關懷弱勢家庭愛心竹崎分局

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面