婦寒夜拄拐杖出門迷路...跌坐斑馬線上　南投警送她回家

▲失智老人迷途走失，竹山警方暖心護返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名不良於行的失智老婦日前夜半獨自走出家門閒晃，卻找不到回家的路，最後氣力放盡坐臥在大馬路的行人穿越道上，險象環生；所幸巡邏員警剛好經過，透過其安養的護理之家得知家屬住址，最後將老婦平安送回家中、化解一場虛驚。

竹山警分局指出，延平派出所警員簡志龍、張家綸日前執行巡邏勤務，行經竹山鎮集山路三段與大智路口，竟發現一名婦人跌坐在集山路三段行人穿越道上，立即向前關懷詢問，而該名婦人意識清楚，可口語表達，且目視身體無外傷；婦人自述，半夜自行從住家中撐著拐杖、徒步出門透透氣，但爾後卻迷路回不了家，在路口過馬路時又因雙腳無力、跌坐在分隔島上，無法自行爬起且路上車速飛快，而在寒夜中困坐原地，還好過了幾分鐘就碰見警方經過下車協助。

警方發現婦人手提袋內有護理之家之繳費收據，先攙扶婦人上車，並前往護理之家詢問護理人員，得知婦人已於幾日前結束養護服務，返家由家人照顧，遂將婦人護送返家，交由其媳婦照顧；媳婦向警方告知，老婦患有輕微失智，已有數次出門而找不到路回家的紀錄，也對熱心協助的員警深表感謝。

竹山分局長許軒鳴呼籲，家中若有行動不便或失智長者，除避免讓其單獨出門外，家人亦可準備聯絡手環供其配戴於身上，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯絡方式，避免年長者及失智患者因迷途緊張而遺忘所有資訊，造成不必要的意外發生。