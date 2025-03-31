美食不被埋沒！拓展餐廳外送商機　foodpanda 三大優勢助你一臂之力

▲ foodpanda 的三大優勢，助攻餐廳輕鬆拓展外送商機。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

在忙碌的現代生活中，外送平臺已成為許多人享用美食的便捷途徑。外送市場蓬勃發展，這股趨勢促使越來越多餐廳積極尋求與外送平臺合作，讓更多消費者發現自己，以拓展客群並提升營收，但在加入前，必須仔細考量平臺規模、覆蓋率與後續的營運支援，其中有不少選擇透過 foodpanda 拓展市場，原因在於其服務覆蓋全臺 258 個鄉鎮，單月吸引超過 300 萬消費者點餐，無需苦等顧客上門，就能讓 700 萬用戶看到美味餐點，除了提高餐廳知名度、增加線上額外收入，又能彈性安排營業時間，這三大優勢讓美食不被埋沒，在競爭激烈的餐飲市場中脫穎而出。

成為合作餐廳後，擔心後台操作太複雜？促銷活動設定太困難嗎？這些都不是問題，foodpanda 有專業教學短片，快速學習如何經營外送業務，官方 Line 也會定期推播經營上碰到各種狀況的解決流程、自動化訊息、專人協助等，當有任何突發狀況，還可一鍵查看最佳應對方法，透過不同方式為商家解決大大小小的問題，不必從零開始摸索，在專注於餐點製作與顧客服務的同時，輕鬆上手應付外送訂單大小事。

▲官方 Line 透過不同方式協助商家解決經營上碰到的各種問題。

展開外送業務之後，最重要的就是業績成長，foodpanda 提供多元行銷推廣方案（https://vendor.foodpanda.com.tw/promote/marketing ），協助餐廳提升營收與品牌曝光，例如善用促銷折扣可拉高客單價，也能藉由指定顧客曝光活動來開發新客群，或是使用 pandapro 精準行銷吸引高頻率訂餐客群，讓每月訂單量提升近 10%，另外也有針對全平臺會員的優惠及不定期主題活動，而這些方案的具體內容和效果會因餐廳類型、產品特性以及市場狀況而有所不同，因此，還有專業的客戶管理襄理，可依據商家營運狀況量身打造專屬行銷策略。 foodpanda 不只是外送平臺，更以全方位支援，致力於成為餐廳商家值得信賴的可靠夥伴。

為感謝一路相伴的夥伴們，foodpanda 也定期舉辦抽獎、回饋活動，去年12月至今年1月，就與北港武德宮攜手推出春節新年抽獎活動，特別準備過爐招財錢母與平安符，回饋長期合作的商家夥伴，祝福大家在新的一年發大財。

▲ foodpanda 不光是全方位支援，還有抽獎、回饋活動答謝合作商家夥伴。圖為與北港武德宮攜手，特別準備的過爐招財錢母與平安符。

2025上半年也將持續推出更多元、有趣的回饋活動，讓合作商家有機會獲得超值好禮。早加入、早賺錢，現在趕快註冊 foodpanda，讓你的餐廳被 700 萬外送用戶看見，還能參加專屬商家回饋活動，讓驚喜與好運陪伴你的事業一路長紅！

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