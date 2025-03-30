無菜單2盤肉賣破萬！Cheap批「跟直銷一樣」：乳牛賣得比和牛還貴

▲台南知名火鍋店「牛五藏」爆出消費爭議。（圖／翻攝Facebook／牛五藏）

記者閔文昱／綜合報導

台南知名餐廳「牛五藏」近日遭民眾指控，不僅沒有提供菜單，2盤肉加起來竟還破萬，相當不合理，雖然業者解釋當天吃的是特選台灣牛的主廚熟成上蓋，「牛肉這麼厚，價格一定會比較高」，但仍引發爭議。對此，百萬網紅Cheap痛批，無菜單就跟直銷一樣，「乳牛賣得比和牛還貴...是騙人不懂還是？」

一名女網友在Threads發文分享，她和4名女性朋友到牛五藏慶生，點了無菜單料理請老闆準備，結果8片山藥、14片櫛瓜各880元，兩盤牛肉一盤要價5500元；另一盤是4600元，最後吃了1萬5000元還要自己烤。對此，業者則解釋牛肉是特選台灣牛，日本山藥、南投高山櫛瓜，去頭去尾只取中間，並說經營無菜單料理不容易。

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業者說法一出，Cheap隨即也在臉書發文開酸，日本山藥、櫛瓜都不貴，「去頭去尾這種幹話都講得出來，佩服，哪一家的櫛瓜不去頭去尾？裝死不回應都比較好。」至於牛肉方面，據他所知，台灣溫體牛都是乳牛、退役後的公牛或老母牛，並非像日本、美國、澳洲那種有專門飼養的肉牛（如安格斯牛、和牛等）。

Cheap直言，乳牛賣得比和牛還貴，「是騙人不懂還是？」無菜單跟直銷一樣，都被台灣人搞爛了，不是無菜單經營難，是一直噱人，當然難經營，「我肯定是不夠有錢，還是吃不起台灣的無菜單料理」。