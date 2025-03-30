　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無菜單2盤肉賣破萬！Cheap批「跟直銷一樣」：乳牛賣得比和牛還貴

▲台南知名火鍋店「牛五藏」爆出消費爭議。（圖／翻攝Facebook／牛五藏）

▲台南知名火鍋店「牛五藏」爆出消費爭議。（圖／翻攝Facebook／牛五藏）

記者閔文昱／綜合報導

台南知名餐廳「牛五藏」近日遭民眾指控，不僅沒有提供菜單，2盤肉加起來竟還破萬，相當不合理，雖然業者解釋當天吃的是特選台灣牛的主廚熟成上蓋，「牛肉這麼厚，價格一定會比較高」，但仍引發爭議。對此，百萬網紅Cheap痛批，無菜單就跟直銷一樣，「乳牛賣得比和牛還貴...是騙人不懂還是？」

一名女網友在Threads發文分享，她和4名女性朋友到牛五藏慶生，點了無菜單料理請老闆準備，結果8片山藥、14片櫛瓜各880元，兩盤牛肉一盤要價5500元；另一盤是4600元，最後吃了1萬5000元還要自己烤。對此，業者則解釋牛肉是特選台灣牛，日本山藥、南投高山櫛瓜，去頭去尾只取中間，並說經營無菜單料理不容易。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

業者說法一出，Cheap隨即也在臉書發文開酸，日本山藥、櫛瓜都不貴，「去頭去尾這種幹話都講得出來，佩服，哪一家的櫛瓜不去頭去尾？裝死不回應都比較好。」至於牛肉方面，據他所知，台灣溫體牛都是乳牛、退役後的公牛或老母牛，並非像日本、美國、澳洲那種有專門飼養的肉牛（如安格斯牛、和牛等）。

Cheap直言，乳牛賣得比和牛還貴，「是騙人不懂還是？」無菜單跟直銷一樣，都被台灣人搞爛了，不是無菜單經營難，是一直噱人，當然難經營，「我肯定是不夠有錢，還是吃不起台灣的無菜單料理」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
緬甸強震前後驚人衛星對比照曝光！
低溫+強風+大雨3警報齊發　「冷氣團夾水彈」4縣市跌破10°

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無菜單2盤肉賣破萬！Cheap批「跟直銷一樣」：乳牛賣得比和牛還貴

低溫+強風+大雨3警報齊發　「冷氣團夾水彈」4縣市跌破10°C

快訊／3縣市大雨特報！雨勢入夜炸到明天　最新警戒區域曝

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

掃墓「4大禁忌」千萬別犯！　專家提醒帶「4物品」護身

過1年沒人領「他賺到iPhone」卻笑不出　過來人：不如當初別撿　

中北部降雨到周三「低溫探11度」！清明連假逐步回暖

超多人討厭電話訂位！「改用1方式」全場爆共鳴：好處多多

叫李雅英「坐大腿還是中間」？他曝3點公關災難：搞錯重點

電話「一接就掛」不是詐騙！知情人揭背後真相：非常麻煩

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

【有逃但不多】大閘蟹冷凍庫逃脫到一半就被凍昏惹XD

無菜單2盤肉賣破萬！Cheap批「跟直銷一樣」：乳牛賣得比和牛還貴

低溫+強風+大雨3警報齊發　「冷氣團夾水彈」4縣市跌破10°C

快訊／3縣市大雨特報！雨勢入夜炸到明天　最新警戒區域曝

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

掃墓「4大禁忌」千萬別犯！　專家提醒帶「4物品」護身

過1年沒人領「他賺到iPhone」卻笑不出　過來人：不如當初別撿　

中北部降雨到周三「低溫探11度」！清明連假逐步回暖

超多人討厭電話訂位！「改用1方式」全場爆共鳴：好處多多

叫李雅英「坐大腿還是中間」？他曝3點公關災難：搞錯重點

電話「一接就掛」不是詐騙！知情人揭背後真相：非常麻煩

UBA最強得分王劉丞勳確定挑戰職籃　旅外、留台機率各半

後游艾喆時代就看他！　宋昕澔成最強雙能衛將率隊拚冠軍6連霸

無菜單2盤肉賣破萬！Cheap批「跟直銷一樣」：乳牛賣得比和牛還貴

緬甸強震前後對比照曝光！市區建築坍塌成一片土黃色　跨河大橋斷成數截

低溫+強風+大雨3警報齊發　「冷氣團夾水彈」4縣市跌破10°C

一隻阿圓公開「10年前電台工作照」　零修圖燦笑超青澀

佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

快訊／夢幻！政大「跨季50連勝」　UBA男籃冠軍5連霸

還有機會！道奇主帥力挺　佐佐木朗希4月6日再戰費城人

金秀賢本人將現身！　記者會時間公布「不開放問答」：抱歉造成憂心

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

生活熱門新聞

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

妹子領完500元又中1萬！網驚見「發票1細節」

今明「全台有雨」　清明連假天氣曝

伸手碰趙娟週後背！黑人PO文「我這樣算上道吧」

「日本出道作」上架就外流！台AV女優高EQ笑了

國外天災動盪多　4星座出國反而超好運

台積電「徵線上操作員」！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

更多熱門

相關新聞

台南青梅盛開桃園大遠百黃偉哲希望農特產全數賣光！

台南青梅盛開桃園大遠百黃偉哲希望農特產全數賣光！

繼2024年底「台南400厚禮樹巡迴展」快閃活動在全台大遠百創下佳績，及2025年初在板橋大遠百的「款年貨！台南好禮賀新春」獲好評，台南市長黃偉哲30日下午偕農業局與台南農民，一同前往桃園火車站前桃園大遠百，行銷台南農特產，讓北部民眾一同享受新鮮直送的春天美味。

超多人討厭電話訂位！「改用1方式」爆共鳴

超多人討厭電話訂位！「改用1方式」爆共鳴

黃偉哲為2025大亞旺萊馬拉松起跑鳴笛跑者齊聚台南

黃偉哲為2025大亞旺萊馬拉松起跑鳴笛跑者齊聚台南

台南勞工論壇「優質勞動、幸福職場」點燃勞動之光

台南勞工論壇「優質勞動、幸福職場」點燃勞動之光

台南做工行善團修繕助弱勢安居

台南做工行善團修繕助弱勢安居

關鍵字：

台南餐廳無菜單料理爭議Cheap

讀者迴響

熱門新聞

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

巴菲特、李嘉誠罕見1動作　外媒：恐有大事發生

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

田馥甄宣布開唱「場地比大巨蛋還大」　10場全實名抽選

獨／權樂告別式「百位好友送別」

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面