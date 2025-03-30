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超多人討厭電話訂位！「改用1方式」全場爆共鳴：好處多多

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過去要訂位餐廳，大多都只能打電話，現在越來越多店家都開放網路預約，也造成一個現象。有網友表示，因為自己不喜歡講電話，如果有兩家想吃的餐廳，分別要打電話預約或線上訂位，他會直接選擇能網路預約那間。就有大票人直呼，「我也很討厭打電話，一律線上處理」，話題意外引發共鳴。

有網友在Threads表示，自己很討厭講電話，所以如果有兩家都想吃吃看的餐廳，一家只能打電話訂位，另一家提供線上訂位的話，他會秒選可以線上訂位的那家，「有人會這樣嗎？」

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貼文意外引發共鳴，「我也會直接選後面，後面好處多多，前面那個如果是熱門店，打了還不一定會接」、「電話溝通會有機會聽錯，線上訂位比較準確」、「我也很討厭打電話，一律線上處理，除非真的超級想吃，不然絕對不會打電話訂餐或訂位。」

其中，有人納悶明明電話訂位比較快，「五分鐘能處理完的事情，一分鐘搞定不好嗎？」但就有網友解釋線上訂位的優點，包括「上班不適合講電話的話，（線上訂位）比較低調」、「想訂就訂」、「還有沒有位子一目了然」、「會回傳確認訊息」、「不會誤聽訂位資料」等等。

還有網友表示，「不討厭電話，但是能線上按一按確實比較方便，哪個方便就選哪個」、「說實在的，我不怕打電話，但是真的太常被店員弄錯東西，搞得我現在也只願意訂網路訂位的」、「打電話常常漏單，然後說我們沒接到，請問我剛剛打給鬼？」

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