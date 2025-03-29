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應援中職開幕戰！foodpanda「外帶自取、美食外送」優惠一次收

▲▼foodpanda應援中信兄弟。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda應援中信兄弟。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中華職棒今（29）日迎來2025年新球季開幕戰，由中信兄弟在台北大巨蛋對決統一獅。外送平台「foodpanda」也首度勇闖大巨蛋，攜手中信兄弟全面升級「外帶自取」服務範圍，並祭出超殺79折起優惠，同步提供美食外送應援優惠碼，可享85折優惠。

foodpanda攜手中信兄弟升級「外帶自取」服務範圍，球迷可提前下單再到店取餐，最高可享79折起優惠；且凡是中信兄弟於大巨蛋進行賽事時，球迷皆可透過APP選購大巨蛋場內與周邊人氣餐飲品項，像是「週末炸雞俱樂部」、「老賴茶棧」等；同步提供美食應援優惠碼，凡下單美食外送指定餐廳滿399元輸入優「美食助攻兄弟」即可享85折優惠。

▲▼foodpanda應援中信兄弟。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda邀請pandapro會員一起進大巨蛋幫應援。

除一系列應援優惠外，foodpanda這次也邀請pandapro會員一起進場加油，可獲得「foodpandaX中信兄弟必勝飽盒」、「foodpandaX中信兄弟聯名應援包」，內含球迷版胖胖達娃娃、聯名毛巾、加油棒等限量周邊，讓球迷全副武裝挺球賽。

▲▼必勝客四小福比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客周末限定大比薩下殺半價。（圖／業者提供）

另，看球賽也可享必勝客周末限定「單點大比薩半價」優惠，優惠口味有松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、泰式檸檬椒麻豬、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞、雙拼比薩BBQ黃金嫩雞+四小福、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸及夏威夷。

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