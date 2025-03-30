台南做工行善團修繕助弱勢　安居樂業共築幸福

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市，30日做工行善團兵分兩路前往善化區和柳營區進行房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，使台南市民安心工作，放心生活，勞工局「做工行善團」修繕志工發揮專長，為弱勢家庭修繕房屋，致力於讓台南市成為幸福安居的城市，30日做工行善團兵分兩路前往善化區和柳營區進行房屋修繕。

善化區胡先生與單身的弟弟一同居住的老舊古厝，因古厝生活機能不佳，自己與弟弟均年事已高，生活起居不易，因具社福身分，每月仰賴微薄社福津貼，生活拮据僅勉強度日，故連結做工行善團，今年初進行場勘後，本週由電子機械加工工會進行三天的搭鐵厝施工，今日並由電氣工會進行配置水電管路、電線施工。後續將由做工行善團各工會依序進場修繕房屋的每個角落，打造安心的家。今日蘇文俊里長到場關心，台南市勞工志願服務協會常務理事田崑遲也帶來飲料慰問志工。

柳營區50年次的連先生，房屋年久失修屋頂有多處破洞且瓦片下的木頭已腐爛，屋頂有塌陷的風險，但經濟狀況不佳無力負擔修繕費用。先前泥水、電氣、電子加工、木工、鋁製品工會及正懿企業陸續前往柳營區施工，本週三及週四鋁製品工會張世明、黃金玟夫妻檔再次前往安裝鋁窗。今日台南市電氣業職業工會出動8位志工前往柳營區裝設電燈開關、衛浴設備及電視安裝。各個工會發揮專長馬不停蹄入場進行施工，盼望盡快修繕完成，提升案主的居住品質。

台南市木工業職業工會3/26至嘉義市及台南市永康區搬運家具至官田區二手家具倉庫，嘉義市侯先生捐贈房門及浴室門、遠雄房地產發展股份有限公司捐贈永康區東御苑接待中心撤離之座椅，提供日後弱勢家庭房屋修繕案家使用。

勞工局長王鑫基表示，感謝做工行善團志工們，不辭辛勞，奉獻寶貴的時間，幫助弱勢家庭修繕房屋，展現出無私的奉獻精神，另也感謝安南區永明西瓜行贊助西瓜汁慰勞志工。做志工所帶來的成就感，讓志工們不僅自己積極參與，也開始帶著家人一同投入志工行列，今日的家庭志工有：電氣工會謝明泰、李淑玲；吳福川、林錦雀；劉忠義、黃麗卿夫妻檔，志協的林文一、陳家蓁夫妻檔。王局長強調正是這些志工們的努力，讓做工行善團能夠在台南市的弱勢群體中播下希望的種子，為他們帶來溫暖與關懷。