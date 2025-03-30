黃偉哲為2025大亞旺萊馬拉松起跑鳴笛　7600名跑者齊聚台南關廟

▲2025大亞旺萊馬拉松於30日清晨在台南關廟熱力開跑，賽事吸引近7600名跑者熱情參與，市長黃偉哲、大亞集團董事長沈尚弘為賽事鳴笛啟跑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025大亞旺萊馬拉松於30日清晨在台南關廟熱力開跑，賽事吸引近7600名跑者熱情參與，報名人數創下歷屆新高！本屆賽事適逢大亞集團70週年，藉著活動展現企業對運動發展與永續環保的承諾。

市長黃偉哲受邀出席，與大亞集團董事長沈尚弘於清早抵達現場，為賽事鳴笛啟跑，與立委陳亭妃、王定宇、林俊憲、郭國文，市議員陳怡珍、郭鴻儀、鄭佳欣，以及許多貴賓一同見證有吃有玩的臺南運動盛事。

黃偉哲表示，今年是第五屆的大亞旺萊馬拉松，從一開始參加人數3000人，到現在已經翻倍成長來到將近7600人，成長速度非常快。這項賽事充分展現了大亞集團對於健康社會的追求，希望所有認同健康理念的朋友，都來參加大亞旺萊馬拉松，也祝福今年的賽事圓滿。

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞走過70年，透過馬拉松不僅象徵堅韌的企業精神，賽事也導入環保行動與創新理念，來迎接這個里程碑，藉這場傳遞永續理念的運動嘉年華，讓每位參與者都能感受到大亞對社會的投入與未來的願景。

大亞旺萊馬拉松是台南相當有代表性的運動賽事，每年吸引許多全國跑者齊聚一堂，今年更有新加坡的跑者慕名而來，顯示活動的高人氣。今年的路跑也結合關廟鳳梨的在地特色，馬拉松的跑者沿著關廟旺萊路一路奔馳，穿越象徵好運與財富的「一路發」路線，登上二寮觀日亭俯瞰壯麗山谷，並經過彩繪村，感受在地藝術風采，沿途更有千歲加油團的特色啦啦隊應援，讓跑者享受最熱情的加油聲。

台南素有「美食之都」的美譽，今年補給站也再升級，提供烤乳豬、三色豆花、鳳梨冰棒、旺萊啤酒、現削鳳梨等經典美食，讓跑者跑得開心，也吃得滿足。完賽後還能享用關廟特色魯麵，補充體力的同時，也品味台南最具代表性的在地美味。

同時，今年的賽事提倡運動平權，為讓更多人享受跑步樂趣。今年特與中華視障路跑運動協會合作，特別開放32個視障跑者名額，並安排陪跑員協助完賽。藝人謝忻更首度參賽，並擔任視障陪跑員，以行動支持運動平權，讓大亞馬成為真正無障礙的賽事。

本屆馬拉松主辦單位也積極落實綠色永續行動，包括電子完賽證書取代紙本、環保綁帶取代傳統賽衣塑膠包裝、落實垃圾回收、提供免費接駁車減少碳排放，善盡企業責任，讓運動與環保並行，朝賽事永續邁進。