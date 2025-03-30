台南勞工論壇「優質勞動、幸福職場」　點燃勞動之光

▲台南市勞工局30日上午在富野溫泉會館國際會議廳舉辦「優質勞動、幸福職場」勞工論壇，就「永續力量.點燃勞動之光」議題進行對話與交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局30日上午在富野溫泉會館國際會議廳舉辦「優質勞動、幸福職場」勞工論壇，本次論壇以尋求「勞動寶珠」的歷程，引導與會的事業單位、總工會、產業、企業、職業工會領袖探索勞動智慧與未來發展，就「永續力量.點燃勞動之光」議題進行對話與交流。

勞工局長王鑫基表示，數位科技，特別是人工智能的發展，將會衝擊勞動市場，改變未來的工作內容、工作職場與工作型態。很多人聽到AI的直覺反應，是害怕、恐懼，擔心AI會搶走我們的工作。王鑫基局長說，AI其實就是一種工具，我們得認識它、運用它，「就像記者没有word就不能工作，會計没有excei也不能工作，以後我們是没有AI就不能工作，得與時俱進」，AI不會取代你，但懂得善用AI的人可能會取代你。

因此，如何幫助勞工持續學習、樂在學習、提升職能，保障勞動權益及推動企業永續發展，讓勞資雙方攜手創造不被取代的價值、締造雙贏，企業、勞工與政府三方都必須正視這個問題並及早因應，希望透過論壇，聽取勞資雙方的意見，讓台南市的勞動政策更貼近勞工的需求與期待，對於各工會領袖與市府團隊保持互助合作的和諧關係，也表達謝意，相信對解決勞工問題有很大的助益，也能使更多勞工受益。

論壇分為啓動之光、勞動智慧的傳承、挑戰與解答、共創未來、勞動之光等五個場景，由勞工領袖大學去年畢業的高階班結業學員擔任與談人，以話劇、歌曲、議題討論等多元方式，進行勞、資、政互動對話，討論勞動三法、勞資會議、人資策略、職場安全、勞動契約、ESG永續發展等勞動議題。

與談人國立成功大學工程科學系職員張文貴提出「職能解析X人資策略-解鎖人力資源」，他說科技多變、生態多樣，使企業競爭模式從「高科技 → 高競爭 → 變化 → 高替代」，利潤結構也轉變為「薄利 → 微利 → 極微利」，並提出企業五管「生產、行銷、研發、財務、人事」環環相扣、相輔相成、共生共榮。因此，人力資源要做到「用最適合的人做最適合的工作」。人資策略不僅關乎企業發展，也影響社會經濟，合理的人才管理能提升企業競爭力與員工幸福感。

豐華生物科技股份有限公司會計資深專員林婷秋從「勞動法制三寶：勞動三法與勞工權益」論述勞動三法《工會法》、《團體協約法》、《勞資爭議處理法》施行，使勞工得以完整行使勞動三權—團結權、協商權、爭議權。他提出桶箍理論，以勞動三法執行勞動三權，保護勞工權益。面對科技時代的勞動新型態、挑戰與應對，落實勞動三法，不僅保障勞工權益，亦能確保企業發展及社會穩定。

國立成功大學專案人員陳品儒，由「勞資會議的力量—從衝突到合作」談勞資會議如何解決職場誤會與爭議。提出勞資會議運作模式、心理調適技巧，並透過實際案例，分析如何有效運用勞資會議化解職場爭議。勞資會議是解決勞資糾紛平台，更是企業推動永續發展（ESG） 的一部分，幫助勞資雙方在衝突中找到合作契機，營造穩定、和諧、高效工作環境。

社團法人台南市運動場所服務職業工會理事陳發晃，以114年2月13日台中新光三越中港店氣爆意外為例，說明「守護勞工健康，打造安全職場」的重要性，解析職業安全衛生法、法規實務、職場常見危害與預防、勞工權益及雇主責任、勞工健康保護與促進。期盼提升勞工對自身權益的認識，強化雇主重視職業安全，共同營造一個安全、健康、和諧的職場環境。

社團法人台南市堪輿文化學會理事長康瓊眞以「勞動三重奏：勞保、契約與平等就業」為主題，探討就業歧視、勞動契約與勞工保險三者間的緊密關聯性，這三個議題看似獨立，實際上卻環環相扣，若處理不當，企業可能面臨高額罰款、法律責任，甚至影響企業形象。剖析相關法規與實務案例，為雇主提供風險管理與合規策略，同時提醒勞工應有的權益意識，以期建立公平、友善且永續的職場環境。

錠嵂保險經紀人股份有限公司業代蘇杰紘說現代職場的普遍現象，是許多上班族直到接近退休年齡才開始關心自己能領多少退休金，導致在退休前夕手足無措，甚至因缺乏規劃而感到焦慮，而退休是收入中斷，支出不斷，如何「從職場風險到退休規劃」，如何計算所需預備的金流？他建議勞工應提早了解退休金制度，為未來做準備，以確保安穩的退休生活。當退休後的金流達到了收入>支出的情況下，即可達成財富自由。

台灣長照人員教育產業工會理事游明雅說台灣即將走向長照3.0及邁入超高齡社會，他以「勞資關係的新視野--長照產業」分析與探討AI 時代勞資關係變遷與挑戰、企業應對策略、正向勞資關係的建構與發展、勞資政三方如何合作，打造智慧化、專業化、高滿意度的長照產業，確保台灣在超高齡社會中，能維持高品質照護體系，讓每位長者能安心享受晚年生活。

三商美邦人壽股份有限公司業務主任蔡侑權從「ESG.勞工關係.永續發展」論述ESG三大面向、ESC對企業影響、全球勞動環境現況分析、永續發展與勞動權益平衡。在全球化與數位化浪潮下，企業應將勞工權益、職業健康安全納入核心價值，企業若能有效融合ESG原則，將有助於提升企業競爭力並確保勞工福祉，達成永續發展的目標。

本次參與對話事業單位、勞工團體代表提出的勞動議題見解，王鑫基局長表示「希望家園」是黃偉哲市長一直以來的施政方向，如何持續精進勞工相關福利照顧，提供優質勞動及安穩、安心、安全的友善職場動，對於勞資雙方不同的意見勞工局都會妥善回應、積極處理，讓未來勞動政策規劃帶給勞資雙方更多轉機、拿下先機，締造「優質勞動」的「幸福職場」。