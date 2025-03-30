頭等艙男客「瘋狂自慰1小時」！　她砸10萬搭機超崩潰

▲美國一名女企業砸下重金，搭乘最舒適的頭等艙，卻遇上性騷擾事件。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國企業家妮兒（Neel Elsherif）砸下3000美元（約新台幣10萬元）買下頭等艙機票，未料隔壁男乘客竟在座位上自慰，時間足足長達1小時。她對此感到驚慌失措，指控空服員態度消極，把航空公司一狀告上法院。

根據提交給布魯克林聯邦法院的訴訟文件，去年5月27日，該航班從美國紐約市飛往義大利米蘭，妮兒原本期待一趟舒適的旅程，未料成為夢魘。

妮兒回憶，鄰座男乘客喝了好幾杯香檳，隨後用手抓著鼠蹊部，隔著褲子不斷摩擦生殖器，在客艙燈光變暗之後，甚至當場自慰。此時，她僵在座位上，「感覺極度不舒服與無助」，由於深怕隨時會被侵犯或攻擊，嚇得根本不敢睡覺。

▲美國航空空服員被指控，不當處理這起事件。（示意圖／路透）



接下來，男乘客繼續自慰大約60分鐘，在此期間，沒有任何一名空服員經過頭等艙。等到這一切終於停止，妮兒才鼓起勇氣起身，向一名空姐反應狀況。

未料空姐回應，除了把妮兒的位置換到經濟艙，她「什麼也不能做」，甚至說「男人就是會做這種事」，妮兒自己的丈夫也會「做這種事情」。據悉，空姐不僅完全沒有通報這起事件，甚至拒絕與男乘客溝通。

妮兒是3間公司的執行長，包括奢華純素皮革品牌梅拉（Mela）。她在訴訟文件中指控，這起事件讓她感覺自己「被預期忍受如此怪誕的不當行為，強化了女性必須容忍男性的掠奪行為……這種有害又非法的刻板印象。」

妮兒甚至認為，因為她是一名阿拉伯裔女性，空姐才沒把這件事視為性騷擾案件通報，提告美國航空疏忽、歧視、蓄意造成情緒困擾。

對此，美國航空回應，他們努力向每一名旅客提供正向體驗，「我們正在審查這起投訴之中的指控。」

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