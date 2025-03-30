台積電加碼投資！美對台政策現轉機　WSJ：台灣敢寄望川普當靠山

▲台積電宣布加碼美國投資後，美台關係開始回溫。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普上任後，不斷強調以「美國優先」的外交政策，加上其「烏克蘭政策」的轉變，讓台灣政府憂心是否會步其後塵，成為美國戰略上的「棄子」。然而，隨著台積電宣布擴大對美投資，華府近期對台灣的態度有所轉變，軍事援助解凍、官員交流升溫，加上美國近期加大對中國的施壓，讓台灣重新燃起對美國的信心，寄望川普成為台灣的堅實靠山。

據《華爾街日報》報導，美國近來多項動作被視為向台灣釋放善意，強化雙邊合作。川普政府近期不僅對中國加強高科技封鎖，還解凍了8.7億美元（約新台幣288.6億元）的對台軍援，並派遣軍艦穿越台灣海峽，顯示對台支援強度不減。此外，阿拉斯加州州長本月初訪台，推動對台能源出口，白宮官員也與台灣政府保持高頻率聯繫，提供政策承諾與安全保證，讓台灣對美方態度轉趨樂觀。

就防衛領域而言，台美軍事合作也持續深化。此前，五角大廈流出一分內部文件，聲稱美國已重新調整其軍事戰略，將嚇阻中國侵台與強化美國本土防衛列為最優先目標。儘管相關文件尚未正式生效，但美國的對台軍事支持已有具體展現。上周，台灣國防副部長柏鴻輝低調訪美，參加F-16V戰機的交接儀式，罕見與美軍事高層互動。此外，美台的軍事交流也未受影響。

▲華爾街日報認為，台灣現在重拾對美信心，敢於寄望川普成為台灣靠山。（圖／路透）

台灣對川普政府的信心也來自台美近期經濟合作的進展。台積電本月宣布將在美國投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），獲得川普大力支持，甚至改變了對台灣的態度。儘管川普曾批評台灣「偷走」美國的半導體產業，但在台積電投資美國後，他改口表示讚賞，並降低了對台貿易問題的批判，使得台灣高層更加相信，經貿合作能夠進一步鞏固雙方關係，讓台灣在川普政府的戰略考量中佔有更穩固的位置。

然而，部分台灣官員仍對美方承諾持謹慎態度，擔憂美中關係若有重大變化，台灣可能會再度陷入不確定局勢，特別是川普政府內部仍有部分聲浪主張台灣應提升國防支出，甚至將軍費提高至GDP的10%。這項要求遠超過台灣目前的財政能力，使台灣在依賴美國安全保障的同時，也必須謹慎應對來自美方的壓力。

面對中國步步進逼，台灣政府選擇押注川普，認為與美方加強軍事與經貿合作將有助於鞏固安全。但在美中競爭持續加劇的情勢下，台美關係是否真能長期穩固，仍取決於華府戰略考量的變化。台灣能否成為川普政府眼中的「堅定夥伴」，還是會淪為國際博弈中的籌碼，仍有待觀察。