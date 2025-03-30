美國威力球開出今年最大獎！　一注獨得169億元

▲美國威力球（Powerball）在29日開出今年獎金最高的頭獎。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國威力球（Powerball）在29日開出今年獎金最高的頭獎，由來自加州的得主一人獨得5.27億美元（約台幣169億元）的獎金。

根據《紐約郵報》報導，目前這位幸運得主身分尚未曝光，他可選擇分30年領完總額5.27億美元，或一次性領取2.438億美元（約台幣78億元）的現金獎，而這也是威力球今年開出的第2個頭獎，也是今年獎金最高的一次。

先前來自奧勒岡州的78歲男子夏菲（Abbas Shafii）在1月18日中了3.285億美元的頭獎。夏菲當時選擇領取一次性現金獎1.464億美元（約台幣47億元）。他當時開心表示，「我非常開心自己中獎了，接下來我會拿這筆錢去旅行、投資，還有捐給我長期關注的慈善機構。」

威力球這期中獎號碼為7、11、21、53、61，威力球號碼為2。官方指出，中頭獎的機率約為2億9220萬分之1。

目前歷史上最高彩金紀錄仍由加州男子卡斯楚（Edwin Castro） 保持，他在2022年11月7日一舉抱走20.4億美元（約台幣659億元）的頭獎。他當時選擇一次性領取9.976億美元（約台幣320億元）現金，至今無人能破這項紀錄。