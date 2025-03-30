美國防部機密文件曝光！　嚇阻中國犯台列「最優先」事項

▲五角大廈內部機密文件顯示，美國將防範中國奪取台灣、強化本土防衛列為核心任務。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國《華盛頓郵報》獲得一份國防部內部機密文件，顯示國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已經調整美軍戰略，將防範中國奪取台灣、強化美國本土防衛列為核心任務，至於歐洲與其他地區的安全則將讓盟友負起更多責任。

《華盛頓郵報》獨家消息指出，這份文件名為《暫行國防戰略指導》（Interim National Defense Strategic Guidance），標註「機密／禁止外國人員閱覽」，於3月中旬在五角大廈內部流傳，並由赫格塞斯親自簽署。

文件內容大致描繪川普（Donald Trump）政府的國防願景，強調美軍必須為可能與中國開戰做準備，並確保美國本土安全，涵蓋「近鄰地區」如格陵蘭（Greenland）及巴拿馬運河（Panama Canal）。

這份文件不僅為國防高層官員制定出優先順序的工作架構，也明確指示軍方要更直接參與打擊非法移民和毒品走私。

此外，該文件將「防止中國入侵台灣」視為唯一需要全面優先處理的核心事項，也因此讓美軍龐大的體系重心轉向印太地區，超越了單純的本土防禦任務。

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）



重新配置軍事資源 對歐洲、中東盟友施壓

這份文件顯示，由於人力與資源有限，五角大廈將在其他戰略區域「承擔風險」，並對歐洲、中東與東亞盟友施加壓力，要求他們投入更多國防預算，以應對來自俄羅斯、北韓及伊朗的威脅。

文件中提到，美軍將聚焦於對美國本土構成直接威脅的恐怖組織，意即減少對中東及非洲地區恐怖分子的關注，因為這些組織雖然對區域穩定構成威脅，但並未展現攻擊美國的意圖。

與拜登（Joe Biden）政府2022年的《國防戰略報告》不同，赫格塞斯的文件幾乎沒有提到加強美國盟友合作的重要性。該文件指出，北約（NATO）必須承擔更大負擔，因為美軍的優先事項已經轉向印太地區。

美軍是「矛頭」 要求台灣提高國防預算

赫格塞斯近期訪問太平洋地區，在關島對駐軍表示，「你們是美軍戰略的矛頭（the tip of the spear）。」

根據文件內容，美軍未來將對台進行「拒止防衛」（denial defense）策略，透過增加潛艦、轟炸機、無人艦艇及特種部隊駐紮等方式，提升對抗地下與加固目標的武器能力，同時加強印太區域內美軍據點的防衛、預置武器庫存並強化後勤支援。

此外，文件還提到將施壓台灣，要求台灣大幅提高國防預算。

川普政府內部人士一直批評台灣在國防上投資不足，認為台灣應該將軍事預算提升至GDP的10%，遠高於目前美國及其他盟國的水準。總統賴清德日前表示，台灣計劃將國防預算提高至GDP的3%以上，以強化防衛能力。

然而，根據了解內情的消息人士指出，台灣至今仍難以與川普新政府建立良好溝通管道，尤其在川普與副總統范斯（JD Vance）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2月於白宮舉行災難性會談後，台灣對美方的支持態度更加憂心。

內容與保守派智庫論點相似 國會兩黨質疑

值得注意的是，這份國防戰略文件的部分內容，幾乎與保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）去年發表的一份報告雷同。根據國會幕僚的說法，這份報告建議美國應聚焦於三大戰略目標「阻止中國攻台、強化本土防禦，提升盟友承擔責任」。

國會一名匿名助理透露，該文件在國會內部引發質疑，因為它一方面要求美軍從世界多數地區撤出，但另一方面又強調美國需要展現軍力，「這顯然存在矛盾，如何在『美國要維持全球軍事主導地位』與『美軍應該收縮戰線』之間取得平衡，將會是個難題。」