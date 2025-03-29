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泰國大樓強震後倒塌！專家認「缺乏防震設計」　高樓密集加盆地共振

▲▼泰國曼谷興建中的審計部大樓因強震而倒塌。（圖／路透）

▲泰國曼谷興建中的審計部大樓因強震而倒塌。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

緬甸昨（28）日下午發生芮氏規模8.2強震，不僅鄰近的第二大城曼德勒（瓦城）慘遭重創，就連遠在1000公里之外的泰國首都曼谷也能感受劇烈搖晃，興建中的審計部大樓瞬間崩塌。新加坡專家指出，曼谷市中心高樓密集，加上地震波在盆地內和高樓共振，而抗震設計又缺乏法規明確規範，導致震波帶來較大損害。

根據《聯合早報》，緬甸於當地時間28日中午12時50分發生芮氏規模8.2的強震，震央位在中部城市實皆西北方約16公里處，地震深度僅10公里，因此就連遠在1000公里外的曼谷也相當有感，曼谷副市長達威達（Tavida Kamolvej）晚間透露，地震在曼谷造成至少9人死亡，其中8人因高樓坍塌遇難，事故現場有117人失聯。

新加坡地球與觀測研究所、南洋理工大學亞洲環境學院副教授韋生吉（Wei Shengji）受訪時解釋此次強震後發生高樓坍塌、以及明顯感受劇烈搖晃的原因，「泰國境內沒有向緬甸那樣的大斷層，屬於相對穩定的地質塊體，這次緬甸『地震破裂』向南延伸，震度又較大，影響泰國大部分地區。」

韋生吉表示，「由於曼谷位於廣闊盆地之內，盆地充滿土壤沉積物，容易放大地震波，這些被放大的地震波又進一步和盆地裡的高樓產生共振，導致高樓震感更加強烈。而且，泰國並非經常發生地震的國家，因此曼谷有些建築的抗震設計可能不太嚴格。」

另外，泰國前高層建築地基工程師、地下鐵隧道工程師帕塔拉武（Phattrawut Mungmanee）也在臉書分享他的觀點。他表示，由於曼谷距離湄占斷層、斯里沙瓦斷層等主要位於泰國北部與西部的主要活動斷層約400到800公里，因此當地在設計興建工程時，都預設曼谷發生地震的機率極低，且震波能量會隨距離衰減。

帕塔拉武感嘆，當他負責地鐵隧道工程時曾研究是否地震等問題，他還和其他工程師笑著表示，「這根本是浪費時間！因為曼谷『幾乎』不可能發生地震」，因此一般在結構設計時，正常設計載重（Normal Design Load）使用的安全係數為2.0到2.5，主要針對土壓力、結構荷重、地下水壓力，至於地震災害則未被納入考量。

帕塔拉武表示，曼谷大多數建築在2011到2012年以前「沒被要求進行耐震分析」，特別是舊建築和位於非地震帶的公寓，因此無法保證所有建築都能承受7.7級以上的地震，特別是2011年以前蓋好的舊建築更是如此，只有當建商有良心、不刻意壓低興建成本且重視品質，才能保證部分建築物安全。

▲▼泰國曼谷因發生地震的頻率低，多數建築並未將耐震納入考量。（圖／路透）

▲泰國曼谷因發生地震的頻率低，多數建築並未將耐震納入考量。（圖／路透）

帕塔拉武指出，曼谷目前看得到的公寓大樓，約有6到7成是「危樓」，因為這些都是興建於2011年以前，興建時並未將耐震標準列入考量，因此必須等待工程師安全檢查建築結構是否受損；只有3到4成的高層建築興建於2011年以後，因興建時並不講求壓低成本，因此安全性較高。

帕塔拉武呼籲，地震後應該要遠離老舊建築物與高樓、避免前往23層樓以上的高樓、避免搭乘電梯，且若發現超過一指寬的裂縫或內部鋼筋外露，必須立即撤離。

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