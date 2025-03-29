泰大樓離震央千里卻倒塌　專家揭「地震波」威力：可傳地球好幾圈

記者許敏溶／台北報導

緬甸昨（28日）發生強烈地震，美國地質調查所（USGS）測報為規模7.7，但泰國氣象總局卻上修至8.2。地震專家郭鎧紋今（29日）指出，包括美國、日本都沒有上修地震規模，泰國卻上修，可能是為了掩蓋30層大樓倒塌等災情，而泰國與震央相隔超過1千公里，主要是受到長週期地震波影響，才導致大樓倒塌。

▲泰國官方將緬甸地震強度上修為芮氏規模8.2，專家認為可能是為掩蓋曼谷大樓遭震垮。（圖／翻攝自x）

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緬甸昨日下午發生強震，美國地質調查所（USGS）測報為震矩規模7.7，而泰國氣象總局數據則上修為芮氏規模8.2。這起地震震央在緬甸實皆市西北方十餘公里處，地震深度僅10公里，屬於極淺層地震。根據緬甸執政軍政府稍早發布資料，強震至少造成694人死亡，另有1670人受傷。

特別的是，昨天美國公佈緬甸強震規模為7.7，但是泰國氣象總局則上修為芮氏規模8.2，引發民眾好奇。中央氣象署稍早說法是量測地震波不同，因而得到不同的規模數值。

不過，地震專家郭鎧紋指出，包括美國、日本都沒有上修緬甸7.7的地震規模，但泰國官方卻上修，可能是為了掩蓋30層大樓倒塌等嚴重災情，因為這次泰國雖然距離震央很遠，傳出的災情卻不小。

至於震央在緬甸，卻仍造成遠在1千公里外的泰國曼谷高樓劇烈搖晃而倒塌，泰國各地也傳出災情，郭鎧紋說明，主要是受到「長週期地震波」影響，這種長週期地震波可以傳很遠，規模7.7強震的地震波，可以傳地球好幾圈，且會觸發比較遠距離的很高樓層。

郭鎧紋也舉例，2011年東日本發生規模9.1大地震時，台北101大樓的阻尼器，便曾觀測到長週期波動，當時101大樓上面的阻尼器，大概晃動有一天之久，這也是為何緬甸強震後，泰國曼谷高樓劇烈搖晃而倒塌的原因。