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去泰國遇地震！部分台人PO文「滿滿優越感」　網怒：挺無知

▲▼ 緬甸發生規模7.7大地震，泰國曼谷震感強烈。（圖／路透）

▲緬甸發生規模7.7地震，泰國曼谷震感強烈。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（28）日緬甸發生規模7.7強震，連帶影響到鄰近的泰國，當時有一些台灣人在當地旅遊，因此發生地震後，也有記錄狀況。不過就有網友在Threads上直言，有些台灣人嘻皮笑臉，言語中充滿嘲諷或不正經，讓他覺得很不舒服。串文底下，也有不少網友認為這樣的舉動很不妥當。

有網友在Threads上貼出好幾張截圖，直呼不知道這些台灣人在優越什麼？泰國本來就很少發生地震，當地人當然沒有什麼經驗，會恐慌、會跑不是很正常嗎？結果卻有一些台灣人在地震發生後，馬上發自拍PO文。

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原PO貼出的截圖中，有台灣人虧「泰浮誇」，她反而被泰國人嚇到；也有人覺得這地震根本不用擔心，不懂為何大家十分鐘過去還待在室外；還有人開酸，素顏的女生跑出戶外，比地震恐怖；甚至有人看到別人跌倒，出言取笑。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲網友在Threads上發表看法。（圖／翻攝自Threads）

串文底下，就有不少網友認為這樣的文章、言語真的不妥當，「我也不明白為何一直看見在泰國旅遊的某些人特別強調他們來自哪裡，對地震習以為常並在一開頭先炫耀滿滿優越感」、「因為他們年輕，沒有遇過921」、「事實證明，每個地區都有傻人，不分國籍」、「自從有脆，發現台灣人跟自己想像中有好大出入」。

還有網友表示，「身為台灣人，我真的對他們的行為很傻眼，一般遇到地震，台灣的大家都會先問候親朋好友以及網友有沒有事，祈禱身在災區的人平安。絕對不是跟這些人一樣，在那邊秀莫名其妙的優越感」、「只能說那幾位國人挺無知的」。也有網友回應，「我馬來西亞人，在曼谷現場，我們知道要跑是因為我們知道東南亞建築物不防震。台灣人的自信來自經驗，但有時候害死自己的也是經驗」。

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