緬甸強震！英國前夫急傳訊「妳和女兒還好嗎」　台女傻眼了

▲緬甸強震，造成鄰近的泰國曼谷興建中大樓倒塌。（圖／路透）

文／CTWANT

緬甸於28日下午發生芮氏規模8.2的強烈地震（最初測得規模7.7，後經修正為8.2），震央位於實皆省（Sagaing），震源深度僅10公里。這場地震造成當地多處建築倒塌，導致水電與網路中斷，甚至波及鄰近的泰國與中國大陸雲南省，災情慘重。不過一名台灣網友就分享，自己的英國前夫竟然在地震後傳訊息詢問，「妳和女兒還好嗎？」讓她相當傻眼。

這場地震被認為是緬甸自1912年以來最強烈的一次。根據美國地質調查所（USGS）評估，這場災難的死亡人數可能超過1萬人，並發布紅色預警，顯示可能帶來嚴重人員傷亡與財產損失。緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）表示，截至目前，已確認至少144人罹難、700多人受傷，隨著救援行動持續進行，傷亡人數可能進一步上升，且奈比多（Naypyidaw）是目前傷亡最嚴重的地區之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次地震波及鄰國泰國，首都曼谷市中心一棟30層興建中的大樓因劇烈搖晃而倒塌，造成多人傷亡。此外，許多居民感受到強烈震動，部分地區亦傳出建築受損的消息。

此次地震不僅帶來嚴重災情，也意外掀起網路熱議。一名女網友在社群平台Threads發文，表示昨晚突然收到來自英國前夫的訊息，關心她與女兒是否安好，讓她哭笑不得，直言「他從來不知道我是Taiwan還是Thailand吧？可能以為台灣、泰國跟緬甸是同一國的。」

貼文曝光後，引發廣大討論，許多網友驚訝表示，「生過小孩還不知道前妻的國家，太離譜了」、「和你生了個小孩，但連台灣和泰國都不會分。以你們相處的時間沒有可能不知道台灣和泰國的分別。但他沒有去瞭解你」、「你也很酷，他是你前夫，都結婚生小孩了，他從來不知道泰國跟台灣不一樣，這到底是他的問題，還是你的問題啊」

也有網友分享類似經驗，指出許多外國人確實容易混淆台灣與泰國，「我公公來台灣幫我兒子慶生，他的朋友卻問他泰國好不好玩」、「曾遇過外國人問我，日本和台灣是否使用相同語言？」

延伸閱讀

▸ 緬甸強震！雲南馬路突現巨浪 她急逃亡：水沙瞬間把人淹沒

▸ 緬甸7.7地震被印度神童被說中？阿南德預言3月天災成真 上半年還有2危機

▸ 原始連結