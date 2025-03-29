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音樂才子泰國遇強震！「住台多年」秒反應：叫大家一起跑出去

▲▼ 。（圖／IG／samlinmusic）

▲林中宣在泰國拍下地震畫面。（圖／IG／samlinmusic）

記者鄺郁庭／綜合報導

緬甸28日發生強震，連泰國都感受到搖晃、傳出災情。音樂才子林中宣（Sam Lin）近日剛好到泰國參加演出，遇上強震後，他拍下大樓頂樓泳池水溢出灑成瀑布的畫面，驚呼「（地震）超大超晃」。另外，移居台灣多年的他很有經驗，發生地震當下，他立刻叫大家一起跑到路上，順利避難。

林中宣在IG曬出影片「來泰國演出第一天大地震」，文中報平安，「在泰國遇到超大的地震，我們都安全沒事，真的很大很晃。」他在片中拍到大樓頂樓泳池水溢出灑成瀑布的畫面，還看到有人沒穿衣服就跑到路上避難。

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他還在影片中說，「聽說在泰國非常少有地震，就是從來不會有這種東西，希望大家安全。」並指出，「我馬上就知道是地震，因為我很常在台灣，我知道那個感覺。」

林中宣還在Threads發文，「我跟朋友在飯店lobby吃午餐，突然全部開始搖動，旁邊每一位泰國人一點反應都沒有。因為在泰國，從來沒發生地震過。他們根本不知道地震的感覺是什麼。我這個住過台灣蠻多年，什麼地震都遇過，立刻叫大家跟我一起跑出去。」另外，地震過了五小時後，外面依然滿滿都是人，「大家不敢回家。」

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