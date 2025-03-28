大甲媽祖遶境新港奉天宮活動注意！　民雄交通管制路段曝光

▲ 民雄分局114年大甲媽祖遶境交通疏導措施。（圖／民雄分局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025乙已年臺中大甲鎮瀾宮天上聖母」訂於114年4月7日11時(星期一)至4月8日24時止(星期二)至嘉義縣新港鄉奉天宮遶境進香活動，為避免新港奉天宮周邊道路，人車爭道造成危險及大量車流湧入市區街道造成交通阻塞，民雄警察分局將對奉天宮外圍道路及周邊道路規劃交通疏導管制範圍如下：

一、 管制點(禁止車輛進入)：

(一) 中正路、新中路口。

(二) 新中路、福德路口。

(三) 登雲路111巷、中山路72巷口。

(四) 登雲路111巷口、公園路。

(五) 中山路奉天宮牌樓前路口。

(六) 古民街、文昌路口。

(七) 古民街、登雲路口。

(八) 古民街、新民路口。

(九) 古民街、大興路口。

二、 例外車輛:執行公務車輛、管制區內居民車輛出入。

另外，新港鄉崙子橋、157線海瀛村路口，於114年4月7日11時(星期一)起至4月9日2時止(星期三)，管制車輛自元長崙子橋進入嘉145甲線、157線海瀛村路口進入新港鄉，建議車輛改道路線：嘉86線→164線→新港市區道路。該活動期間提供各項為民服務措施，如有需要請撥打嘉義縣警察局新港分駐所(05)3742009。