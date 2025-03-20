墾丁春天音樂季3／4登場　恆春警反毒也打詐…藝人「黑面」助陣

▲恆春警分局召開「春天音樂季」座談及宣導會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁「春天音樂季」是國內音樂盛事，於4月3、4、5日登場，預估將湧入更多樂迷及遊客加入，轄區的恆春警分局特別於期前召開飯店民宿預防犯罪宣導暨社區治安會議，邀請飯店民宿業者，民意代表，舉辦地墾丁、南灣、鵝鑾三里里長及社區發展會理事長與會，實施反毒、防制聚眾鬥毆、防詐座談及宣導，確保活動順利。

該會議於18日下午在恆春分局三樓禮堂召開，會中由恆春分局偵查隊向各與會者宣導各項安全維護措施，在簡報中向業者宣導如何辨識新興毒品及辨別各種可能涉及不法的住客，並鼓勵業者若發現可疑非法行為，請立即向警方通報處理。

恆警還特別請知名藝人「黑面」與會，以幽默詼諧的方式向在場人士實施反詐騙、反毒宣導，於笑談中無形加深民眾的印象。與會者及民意代表於治安會議中提出各項建言，深化警民互動交流，營造良好溝通環境。

最後還由出席之屏東縣政府交旅處、衛生局、消防局、監理分站、民意代表及飯店民宿業者，與恆春分局分局長郭懷澤共同簽署「反毒制暴公約」，共創台灣祭良好治安環境。

分局長郭懷澤表示，屏東縣是觀光大縣，台灣祭是縣府主辦之重要活動，恆春分局身為舉辦地轄區分局，對維護活動安全及確保民眾安全責無旁貸，本分局將全力維護民眾於本轄的各項活動安全，防堵任何不法情事發生，創造優良旅遊環境。