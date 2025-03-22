嘉義市首推智慧交通控制系統　AI科技引領交通管理新時代

▲▼ 嘉義市建置智慧安全路口 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府交通處為持續提升市區幹道交通安全與順暢，近年來除積極推動智慧交通控制系統之外，針對交通安全議題，更爭取中央補助經費與市府配合經費試辦14處智慧安全路口計畫，導入最先進的AI科技，助力交通安全管理，期能在確保車流順暢的同時，更能保障行人及弱勢用路人的安全，提供民眾更具體有感的交通服務，本周並於南港展覽館2025智慧城市展中率先發表。

本次試辦智慧安全路口的14處地點，係市府交通處透過深入分析嘉義市過去的交通事故資料、行人需求及各路口特性後所選定，包括4處設有行人專用時相之號誌化路口，包含中山路/林森西路、民族路/文化路、中興路/八德路、文化路/文化路297巷(秀泰影城)；另10處無號誌路口則為興中街/公明路、共和路/長榮街、和平路/朝陽街、國華街/康樂街、蘭井街/廣寧街、安樂街/安和街、安和街/光彩街、大利街/大信街、北榮街/國華街、北興街/竹圍路等，分別進行智慧偵測與警示技術的試點導入。這些智慧技術的應用，預期可有效降低交通事故發生風險，提升行人及行車的通行安全。

交通處許啟明處長表示，上述4處號誌化路口係導入AI智慧技術，結合智慧號誌控制系統，實現紅綠燈的智慧調整。AI系統可以根據行人通行狀況，即時延長行人綠燈的秒數，讓行人能夠有更多時間安全通過馬路，減少交通事故風險。同時，市府首創配套在行穿線兩端地面崁入LED提示燈條，當行人綠燈亮起時，燈條會同步顯示綠色，提醒行人安全過馬路；當轉為紅燈時，燈條顯示紅色，尤其是文化夜市設有時段性行人專用時相及行人對角穿越線的民族路與文化路口，更可同時發揮提醒過往行人配合行人專用時相安全通過路口，提高夜間或雨天時的可見度。

另針對10處無號誌路口部分，交通處則推出第二代智慧防碰撞警示系統導入辨識能力較高之AI攝影機及雷達偵測設備，該系統可即時偵測支道來車，並通過動態警示牌提示幹道駕駛人，搭配左箭頭、右箭頭警告有左側或右側來車接近，提前預警並提醒駕駛減速慢行。此技術可有效降低甚至消弭無號誌路口發生潛在碰撞事故的機會，強化了通行安全。自114年農曆春節前即已陸續進行安裝、測試，試運轉期間，經隨機訪問用路人，即獲多數市民朋友及用路人讚許。

交通處指出，本次試辦智慧號誌系統係設置於人流量較高且設有行人專用時相的路口，無號誌智慧防碰撞警示系統則根據歷年事故數據較高者所選定，上述14處試辦路口目前現場正持續微調跟系統調校，預計於今(114)年4月7日正式上線啟用，市府交通處將持續觀察其交通運行狀況並追蹤肇事發生數，打造嘉義市成為一融合科技與人性化的智慧城市，與市民共同建設一個適合所有年齡層、世代共融、宜居的生活環境。