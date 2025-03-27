車尾門成「行動斷頭台」！立委籲納管裝警示燈　交通部將評估

▲立委羅廷瑋、林沛祥舉行「反光警示不能等，讓安全成為平安回家的唯一道路」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

貨車事故頻傳，立委羅廷瑋與林沛祥今(27日)指出，貨運物流車穿梭都會街道，但升降尾門缺乏警示，導致後方機車等車輛追撞，行車突然被斷頭，貨車升降變凶器，呼籲115年6月1日前全面納管所有升降尾門車輛，且要加裝警示燈與車尾旗。交通部則表示，有助於安全的建議，將研議是否有精進可能性。

今年小年夜清晨，新竹市一對夫妻騎機車撞上正在卸貨、未收起的車尾門的貨車，雙雙不幸身亡，震撼社會，家屬痛批貨車司機沒有將車尾門放在地上，導致貨車尾燈被擋住，其他駕駛看不到，而網友更將貨車車尾門形容為「行動斷頭台」。

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立委羅廷瑋與林沛祥今(27日)召開記者會指出，貨運物流車在街頭作業已成常態，因缺乏顯著標示，造成其他用路人未察覺車尾突出釀禍；升降尾門高度與機車騎士頭部位置相仿，一旦車輛停靠路邊作業、未妥善標示，極可能造成嚴重傷亡，要求最遲於115年6月1日前全面納管所有升降尾門的車輛，並強制加裝警示燈和車尾旗。

對此，交通部表示，貨車因為搬運的需求，有些會安裝升降尾門上下貨物，加裝車尾門有相關安裝規定；此外卸貨操作時，一定要有人員在旁邊，實務上，卸貨人員完成卸貨將車尾門停留在半空中是禁止的事情。

▲今年小年夜發生一對夫妻騎機車雙載，撞上懸空的貨車尾門。（圖／翻攝臉書竹北人有事嗎）

交通部指出，針對升降車尾門的使用，之前也曾發文給相關貨運公會，請公會向業者宣導使用安全事項，包括勞安或是交安，除了職安跟勞安要注意外，車輛可以做些警示設施，譬如使用過程放置三角錐等提醒後方或是側邊駕駛人和用路人。

交通部強調，除現在的作為外，只要是有助行車安全，能夠再更精進的部分，都會積極來研議，針對車輛使用升降車尾門安全性等相關設備，會請公路局跟車安中心就車輛管理部分，評估是否有更精進的方向。

立委質疑，交通部曾委託車安中心召開專家會議，研議加裝警示燈與車尾旗，但近期會議紀錄將車尾旗刪除，僅保留警示燈，執行半套恐難有效防範事故。

交通部回應指出，警示燈不管是日間、夜間都能夠發亮，車尾旗僅在使用時才會特別注意，並沒有主動發光功能，之前的討論認為如果要達到警示效果，警示燈會比車尾旗來得好，後續將了解立委建議方向後，請車安中心等來研議，看看有沒有精進可能性。

至於警示效果較好的警示燈是否納管，交通部表示，因為車上燈光要符合相關規範，不管是照度、照射範圍等涉及技術層面，不能隨便亂裝，否則會影響行車安全，之前專家會議還在技術層面的討論，尚未談及後續強制納管的部份。