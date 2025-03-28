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曼谷機場「強震後跑道檢查」班機延誤　星宇飛台北晚2小時

▲▼星宇航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲地震影響，曼谷機場場面檢查和流量管制，星宇航空1航班受影響，圖非事件班機。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

緬甸今（28日）下午發生規模7.7強震，緬甸和泰國曼谷都傳出嚴重災情，曼谷已進入緊急狀態。目前緬甸及曼谷部分航班因機場流量管制出現延誤，星宇航空1航班配合曼谷機場跑道檢查和管制，延遲2個多小時起飛。華航和長榮則表示目前航班運作正常。

受到地震影響，曼谷機場今下午針對跑道進行巡檢，加上流量管制，影響部分航班延誤。

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星宇航空表示，星宇航空JX742曼谷-台北航班受到緬甸地震影響，原訂當地時間13:45起飛，因等候機場進行場面檢查以及流量管制等作業，延遲至當地時間16:01起飛。

華航表示，今日下午緬甸發生規模7.7地震，華航緬甸、泰國分公司人員已於第一時間回報全員均安，目前航班運作都正常。

華航說明，目前在緬甸及泰國機場仍維持正常運作，部分航班可能因為機場流量管制有所延遲，華航以飛航安全為首要條件，將持續關注後續狀況、配合當地機場指引進行作業；華航同時啟動相關應變機制，盡力協助與照顧受影響國人與旅客，提醒旅客務必隨時注意自身安全，如有行程調整需求可洽本公司客服中心、各地分公司或原開票旅行社協助處理。

長榮航空則表示，今(28)日往返泰國曼谷機場航班，目前皆維持正常。

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