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緬甸7.7強震！屏東、桃園特搜隊集結整備　80人待命隨時馳援

▲▼ 緬甸發生規模7.7強震 屏東縣政府消防局特搜大隊整備各式人道救援裝備器材 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲緬甸發生規模7.7強震，  屏東縣政府消防局特搜大隊整備器材，俟消防署通知集結出發。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者沈繼昌、陳崑福、劉人豪／屏東、桃園報導

緬甸今（28）日下午發生規模7.7強震，就連鄰國泰國也感到強烈搖晃，曼谷甚至有大樓倒塌。對此，屏東縣政府消防局特搜大隊奉縣長指示，目前已整備各式人道救援裝備器材並通知國際輪值人員共計40人預作整備；桃園市政府消防局也通知輪值人員共40名，著手個人裝備、團體裝備及相關生命搜救器材整備，俟消防署通知集結出發。

▲▼ 緬甸發生規模7.7強震 屏東縣政府消防局特搜大隊整備各式人道救援裝備器材 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 緬甸發生規模7.7強震 屏東縣政府消防局特搜大隊整備各式人道救援裝備器材 。（圖／記者陳崑福翻攝）

桃園市消防局指出，接獲緬甸地震資訊後，立即通知輪值人員（特搜人員35名、土木技師1名及部桃、長庚醫護人員4名）共40名，著手個人裝備、團體裝備及相關生命搜救器材整備，待消防署指示，即刻可配合前往協助救援。

▲▼桃園消防隊 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局通知輪值人員共40名，著手個人裝備、團體裝備及相關生命搜救器材整備，待消防署指示，即刻可配合前往協助救援。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

桃園市於3月輪值國際人道救援任務，並於3月5日辦理動員集結演練，預先整備人員、車輛、裝備器材，隨時因應國際災害出勤。在這次地震災難面前，桃園市將竭盡全力支持，幫助緬甸共同面對這次重大災害，展現人道救援之精神。

▲▼桃園消防隊 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園消防隊 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園消防隊 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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