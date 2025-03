緬甸7.7強震「恐數千人喪命」！　美急示警：大規模災情

▲緬甸發生規模7.7強震,就連泰國曼谷也震感強烈。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

緬甸28日下午發生規模7.7強震,美國地質調查局(USGS)形容可能造成「大規模災情」,同時警告恐有數千人喪命,約1303萬人感受到劇烈搖晃。

USGS發布的評估報告顯示,這次地震很可能造成1000至10000人喪命,經濟損失恐達緬甸GDP的2至30%,傷亡人數與經濟損失已達「紅色警報」等級,不僅死傷慘重、破壞嚴重,災情也將大規模蔓延。而在過去案例中,往往需要動員國家、甚至國際等級的應對行動。

