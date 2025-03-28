緬甸7.7強震「恐數千人喪命」！　美急示警：大規模災情

▲緬甸發生規模7.7強震，就連泰國曼谷也震感強烈。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

緬甸28日下午發生規模7.7強震，美國地質調查局（USGS）形容可能造成「大規模災情」，同時警告恐有數千人喪命，約1303萬人感受到劇烈搖晃。

USGS發布的評估報告顯示，這次地震很可能造成1000至10000人喪命，經濟損失恐達緬甸GDP的2至30%，傷亡人數與經濟損失已達「紅色警報」等級，不僅死傷慘重、破壞嚴重，災情也將大規模蔓延。而在過去案例中，往往需要動員國家、甚至國際等級的應對行動。

USGS warns thousands may have been killed in the Myanmar earthquake: "The disaster is likely widespread" pic.twitter.com/7H4hAl7WVZ — BNO News Live (@BNODesk) March 28, 2025

此外，USGS也估計，大約1303萬人會感覺到強大、非常強大、嚴重與劇烈等級的搖晃。

這次地震震央靠近緬甸實皆省（Sagaing），最初測得震源深度僅10公里，稍後USGS修正至16公里。不僅鄰近的泰國清邁、清萊地區持續發生餘震，就連超過1000公里之外的曼谷也感受到劇烈晃動，甚至有大樓倒塌。

▲曼谷一棟大樓被地震震垮。（圖／翻攝自X）

▲受到緬甸地震影響，泰國民眾紛紛走避。（圖／路透）



