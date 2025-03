緬甸強震當地慘況曝！首都奈比多「黨辦公室震壞」　民宅商店震塌

記者羅翊宬/綜合外電報導

緬甸今(28)日下午發生規模7.7強震,震央靠近實皆省(Sagaing),地震深度僅約10公里,在經過12分鐘後又發生規模6.4餘震,就連泰國首都曼谷也能感受明顯搖晃。事實上,緬甸位於內陸的首都奈比多也出現強烈搖晃,部分建築物倒塌、民宅受影響,當地政黨的辦公大樓也出現龜裂,而震央實皆一座歷史悠久的橋梁更因此塌毀。

根據《美聯社》,此次強震的震央發生在緬甸中部,距離蒙育瓦市以東約50公里,緬甸首都奈比多則出現多棟建築物受損,包括宗教聖地在內皆受影響,部分建築物倒塌、民宅受到影響。

Earthquake in Myanmar, 7.7M

Local time 12:50,

Epicenter near Sagaing, Mandalay.

Historic old Sagaing bridge collapsed.



According to Myanmar netizen Shaking felt all the way to Yangon, Yunnan and Chiang Mai. pic.twitter.com/kaMQgFuoce