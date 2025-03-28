緬甸強震當地慘況曝！首都奈比多「黨辦公室震壞」　民宅商店震塌

記者羅翊宬／綜合外電報導

緬甸今（28）日下午發生規模7.7強震，震央靠近實皆省（Sagaing），地震深度僅約10公里，在經過12分鐘後又發生規模6.4餘震，就連泰國首都曼谷也能感受明顯搖晃。事實上，緬甸位於內陸的首都奈比多也出現強烈搖晃，部分建築物倒塌、民宅受影響，當地政黨的辦公大樓也出現龜裂，而震央實皆一座歷史悠久的橋梁更因此塌毀。

根據《美聯社》，此次強震的震央發生在緬甸中部，距離蒙育瓦市以東約50公里，緬甸首都奈比多則出現多棟建築物受損，包括宗教聖地在內皆受影響，部分建築物倒塌、民宅受到影響。

Earthquake in Myanmar, 7.7M

Local time 12:50,

Epicenter near Sagaing, Mandalay.

Historic old Sagaing bridge collapsed.



According to Myanmar netizen Shaking felt all the way to Yangon, Yunnan and Chiang Mai. pic.twitter.com/kaMQgFuoce — mehmlwinsoe (@mehmlwinsoe) March 28, 2025

▼緬甸強震，首都奈比多一座修道院遭破壞。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸強震，首都奈比多寶塔遭破壞。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《產經新聞》也指出，緬甸首都奈比多感受到強烈搖晃，代表軍方勢力的政黨、緬甸第一大黨「聯邦鞏固與發展黨」（USDP）位於市中心的2層樓混凝土建築物則因強震出現龜裂，記者在現場拍攝到一名女性頭部嚴重受傷，鮮血從頭部流出，現場還有多名傷者，之後更出現多起餘震。

聯邦鞏固與發展黨的高層關係人士感嘆道，「在過去20年內，奈比多附近從來沒有出現這麼嚴重的地震！」

事實上，一名在臉書個人檔案表示自己居住在緬甸曼德勒省小鎮皎施（皎克西，Kyaukse）的網友「Pyae Gyi」便在臉書上分享緬甸當地震災後的照片，可以看到許多棟民宅、商店等建築物因強震坍塌或毀損，目前該則貼文已獲得894次分享，影片觀看數超過1.2萬次。