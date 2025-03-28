快訊／緬甸佛寺倒塌！　20兒童受困失聯

▲約有20名戰爭難民兒童被困在倒塌的建築中。（圖／翻攝自Mizzima）



記者張方瑀／綜合報導

緬甸28日下午發生規模7.7強震，震源深度僅10公里。緬甸當地媒體指出，南部勃固省東吁縣一座寺廟在強烈搖晃中坍塌，當時寺中收容的20名戰爭難民兒童全數受困，目前仍在搶救中。

根據Mizzima報導，這次地震造成東吁地區一座佛寺倒塌，當地居民指出，該佛寺為戰爭難民家庭所棲身之地，事發時寺內僅有兒童，約有20名戰爭難民兒童被困在倒塌的建築中，目前正展開救援行動。

一名當地消息人士表示，「目前還不清楚實際情況。那間寺院是上個月從Thapyaynyunt一帶逃難來的村民所暫住的地方，現在救援人員都已趕到現場，正積極進行搜救。」

此外，當地還傳出東吁的Hkapoung水壩出現損毀的消息，但有關單位指出，目前僅為地震引發的水位異常，並未有水壩潰堤的情況。

除了東吁地區，地震也造成仰光、曼德勒、Aungban與實皆省等多地的佛塔、寺廟、宗教建築、住宅和橋梁受損。

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