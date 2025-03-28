緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

▲泰國曼谷一座大樓倒塌。（圖／翻攝自x）



記者王佩翊／編譯

緬甸28日下午發生規模7.7強震，震源深度10公里，震央靠近實皆省（Sagaing）。與此同時，連鄰國泰國也感到強烈搖晃，不只靠近北部的清邁、清萊地區仍持續有餘震發生，就連曼谷也感受到劇烈晃動，甚至有大樓倒塌。

根據網友上傳至X的影片，曼谷一間疑似是高級飯店的高樓大廈，頂層的無邊際泳池因為無法承受劇烈晃動，泳池內的水如同瀑布一般撒出，場面十分驚人。

此外，還有網友拍到一處施工工地在劇烈搖晃下，塵土飛揚，頂端的吊車更是不斷晃動，感覺隨時都會從高樓墜落，而這棟建築也不斷左右晃動。

一名帳號@makememeiyd的X網友上傳一段恐怖影片，只見當時他人在高速公路上，地震發生後，右前方的建築應聲倒塌，頓時塵土狂飛，被夷為平地。根據網友指出，這棟大樓位於曼谷恰圖恰地區（จตุจักร），不過目前尚無法確認影片真偽。