美參院外委會通過法案　要求國務院「檢視與台交流限制」

▲美參院外交委員會，通過最新挺台法案。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國聯邦參議院外委會27日通過一項跨黨派法案，要求國務院每5年檢視並更新與台灣的交流規範，並向國會報告已經取消的自我限制，以恢復在台灣問題方面的強力戰略。

「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）由共和黨參議員柯寧（John Cornyn）、民主黨參議員昆斯（Chris Coons）共同提出。

該法案要求修改2020年「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act），授權國務卿至少每5年檢視美台交流準則，包括定期備忘錄「與台關係方針」（Guidelines on Relations with Taiwan）與相關文件，並且將全新方針發布給各部門的行政機構。

此外，法案也要求國務院，必須檢視完成的90天內，向參眾2院外委會提交報告，條列國務卿在更新版本的交流準則之中，所解除的自我限制。

▲眾議院2023年已經通過同名法案。（圖／路透社）



事實上，眾議院2023年就已經高票通過同名法案，授權國務卿定期檢視對台交流準則，並且至少每2年向國會報告。而這一次的參議院版本，不論是具體做法或時間表，都更往前邁進一步。

昆斯對此表示，美國必須隨著「印太地區現實變化」致力於對台承諾。柯寧則表示，中國對於印太地區穩定，以及對於「我們朋友與盟友」台灣的威脅，正在不斷演化中，「我們的外交準則，必須能夠跟上這種變化」，而該法案將有助美國「在最需要的時候」恢復國務院的強力台灣戰略。

這項法案必須在2院全體會議通過之後，由總統簽署成為法案。不過，2黨眾議員已於2月底提出對案，投票時間表則尚未公布。

除了「台灣保證實施法案」，共和黨參議員匡希恆（John Curtis）、民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）也預告盡速提出「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act），援助因為與台灣建立關係，而遭中共施壓的國家。