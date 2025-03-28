　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美參院外委會通過法案　要求國務院「檢視與台交流限制」

▲▼美國國會大廈,國會山莊,參議院,眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美參院外交委員會，通過最新挺台法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦參議院外委會27日通過一項跨黨派法案，要求國務院每5年檢視並更新與台灣的交流規範，並向國會報告已經取消的自我限制，以恢復在台灣問題方面的強力戰略。

「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）由共和黨參議員柯寧（John Cornyn）、民主黨參議員昆斯（Chris Coons）共同提出。

該法案要求修改2020年「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act），授權國務卿至少每5年檢視美台交流準則，包括定期備忘錄「與台關係方針」（Guidelines on Relations with Taiwan）與相關文件，並且將全新方針發布給各部門的行政機構。

此外，法案也要求國務院，必須檢視完成的90天內，向參眾2院外委會提交報告，條列國務卿在更新版本的交流準則之中，所解除的自我限制。

▲▼ 美國眾議院通過國防授權法，評估美台軍艦互停。（圖／路透社）

▲眾議院2023年已經通過同名法案。（圖／路透社）

事實上，眾議院2023年就已經高票通過同名法案，授權國務卿定期檢視對台交流準則，並且至少每2年向國會報告。而這一次的參議院版本，不論是具體做法或時間表，都更往前邁進一步。

昆斯對此表示，美國必須隨著「印太地區現實變化」致力於對台承諾。柯寧則表示，中國對於印太地區穩定，以及對於「我們朋友與盟友」台灣的威脅，正在不斷演化中，「我們的外交準則，必須能夠跟上這種變化」，而該法案將有助美國「在最需要的時候」恢復國務院的強力台灣戰略。

這項法案必須在2院全體會議通過之後，由總統簽署成為法案。不過，2黨眾議員已於2月底提出對案，投票時間表則尚未公布。

除了「台灣保證實施法案」，共和黨參議員匡希恆（John Curtis）、民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）也預告盡速提出「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act），援助因為與台灣建立關係，而遭中共施壓的國家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「牆壁一直在裂！一直在裂！」　他在曼谷被晃到站不住：嚇死人了
快訊／曼谷大樓震垮！工人逃命　近距離視角曝光
快訊／震到泰國！曼谷高樓倒塌　夷為平地
快訊／緬甸規模6.4地震再襲　深度僅10公里
快訊／緬甸7.7強震！　建築倒塌、橋梁斷裂畫面曝光
快訊／緬甸大地震！雲南、廣西搖晃　震感強烈
快訊／男輕生獲救　女友尋人竟死在計程車
快訊／特斯拉Model 3、Honda HR-V　台灣撞測出
《海角七號》男星「澡堂趁嫩男熟睡」性侵　公司震驚
快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情狀況不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／緬甸強震7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

快訊／緬甸規模6.4地震再襲　深度僅10公里　

快訊／緬甸7.7強震！　建築倒塌、橋梁斷裂畫面曝光

託孤鄧小平！北韓金成死前囑託「兒子託你顧」　南韓曝光機密文件

美參院外委會通過法案　要求國務院「檢視與台交流限制」

快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情狀況不明

ChatGPT推新功能　網友大玩吉卜力風AI圖！小心版權問題

普丁提議設立烏克蘭臨時政府　與多國合作推動結束戰爭

「搶遺體」當街互毆！墨2殯儀館員工飛踢又揮刀　離譜畫面曝

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

快訊／緬甸強震7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

快訊／緬甸規模6.4地震再襲　深度僅10公里　

快訊／緬甸7.7強震！　建築倒塌、橋梁斷裂畫面曝光

託孤鄧小平！北韓金成死前囑託「兒子託你顧」　南韓曝光機密文件

美參院外委會通過法案　要求國務院「檢視與台交流限制」

快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情狀況不明

ChatGPT推新功能　網友大玩吉卜力風AI圖！小心版權問題

普丁提議設立烏克蘭臨時政府　與多國合作推動結束戰爭

「搶遺體」當街互毆！墨2殯儀館員工飛踢又揮刀　離譜畫面曝

快訊／緬甸強震7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

林萱瑜PO「人要付出代價」疑聲援吳婉君　被抓包取關…閨蜜情生變

「牆壁一直在裂！一直在裂！」　他在曼谷被晃到站不住：嚇死人了

韓職女神廉世彬、河智媛降臨攻城獅主場　客串一日「慕獅女孩」

六月親睹「按讚風波」現場　年輕夫妻為清涼照開戰

南投進軍東京國際食品展　通天草吸引日本消費目光

林曉同珠寶可愛玉熊變甜點　精緻下午茶萬豪酒店吃得到

檢疫人員遭針扎　醫解析「愛滋預防投藥」保護力：沒人被感染

發生率1%！水電工洗澡「肺栓塞」休克　消防狂壓18mins搶命

【Andy版重生之奪回一切】男1人演3角超有才XD

國際熱門新聞

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情不明

肚子痛爆　5歲女童「糞便炸裂擠到肺」

英國44歲父車內翻出百萬元彩券　驚覺「4個月沒鎖車門」

澤倫斯基突語出驚人「普丁很快就會死」

緬甸7.7強震　建築倒塌、橋梁斷裂畫面曝光

乘客機上抽電子煙　機長怒斥：會害死人

美13歲少女遭性侵肢解　獸父受訪裝沒事

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

美國暫停向WTO撥款　被列「第一級欠款國」

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

機率百萬分之一　正妹遭雷擊外貌進化

CIA祕密文件　傳說聖物「約櫃」早已現蹤

埋設地雷突爆炸！北韓「多名軍人」前線慘死

更多熱門

相關新聞

狂挖台灣護國神中企名單曝！驚見全球第三大入列

狂挖台灣護國神中企名單曝！驚見全球第三大入列

半導體產業是台灣的護國神山，針對中國企業非法來台挖角高科技人才，法務部調查局近期展開大規模查緝行動，動員超過180名調查人員，搜索34處據點，偵訊90名相關人員。查獲中國最大晶圓代工廠「中芯國際」、芯片研發商「深圳通銳微電子」、高端網路晶片研發的「上海雲合智網」等11家中企，並查扣股權結構資料、合約文件、員工名單及電子設備等關鍵證物。全案依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》偵辦。

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

美國暫停向WTO撥款　被列「第一級欠款國」

美國暫停向WTO撥款　被列「第一級欠款國」

大谷翔平喊話連霸：今天是第一步！

大谷翔平喊話連霸：今天是第一步！

美國空襲洩密案　法官下令保留所有對話紀錄

美國空襲洩密案　法官下令保留所有對話紀錄

關鍵字：

美國台灣參議院眾議院法案挺台美台台美美中台台海兩岸

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

「大潤發」預計改名為「大全聯」

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情不明

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面