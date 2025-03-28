美國暫停向WTO撥款！　被列「第一級欠款國」

▲川普上任後力推「美國優先」（America First）政策。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家消息指出，受到美國總統川普（Donald Trump）加強削減政府開支影響，美國已暫停向世界貿易組織（WTO）提供資金，截至2024年底已積欠2570萬美元（約台幣7億8385萬元），目前被分類第一級欠款國，不能再主掌ＷTO旗下機構，也不會收到正式文件。

根據《路透社》報導，川普上任後力推「美國優先」（America First）政策，逐步退出與此經濟政策相悖的全球機構，如世界衛生組織（WHO），並削減了對其他機構的資金貢獻。

匿名消息人士指出，美國代表在4日的WTO預算會議上表示，目前已暫停2024年和2025年的資金，等審查結果出爐後才會通知WTO。另一名消息來源也證實了此說法，並表示WTO正在制定「B計劃」以應對資金暫停的情況。

WTO在2024年的年度預算為約2.32億美元，而公開文件顯示，依照全球貿易份額比例，美國本應負擔WTO總預算的11%。

國務院發言人表示，川普上個月簽署了一項行政命令，指示國務卿盧比歐（Marco Rubio）在180天內審查美國所屬的所有國際組織，以確定它們是否與美國利益相悖，「WTO的資金問題，與其他國際組織的資金問題一樣，正處於審查中。」

WTO發言人狄恩（Ismaila Dieng）表示，美國的資金原本即將撥款，但美國因對所有國際機構暫停出資而未能發出，「一般而言，欠款可能會影響WTO秘書處的運作能力，但秘書處仍然繼續謹慎管理資源，並已制定計劃，確保在任何欠款限制下仍能繼續營運。」

消息人士向《路透社》表示，美國目前被歸類為第一級欠款國，這意味著其代表不能再主持WTO機構，也不能接收正式文件；狄恩也證實了這項消息。

根據WTO規定，任何成員國未能支付欠款超過一年後，將面臨一系列逐步嚴厲的「行政措施」，隨著拖欠時間的延長，措施會越來越嚴格。

截至2024年底，還有五個成員國也被歸類為第一級欠款國，包含玻利維亞（Bolivia）、剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）、吉布地（Djibouti）、加彭（Gabon）和甘比亞（Gambia）。