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狂挖台灣護國神中企名單曝！驚見全球第三大「中芯國際」入列

▲▼ 調查局人員赴疑似非法在台挖角我高科技人才之陸企處所搜索 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲▼ 調查局人員赴疑似非法在台挖角我高科技人才之陸企處所搜索 。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、潘鳳威／台北報導

半導體產業是台灣的護國神山，針對中國企業非法來台挖角高科技人才，法務部調查局近期展開大規模查緝行動，動員超過180名調查人員，搜索34處據點，偵訊90名相關人員。查獲中國最大晶圓代工廠「中芯國際」、芯片研發商「深圳通銳微電子」、高端網路晶片研發的「上海雲合智網」等11家中企，並查扣股權結構資料、合約文件、員工名單及電子設備等關鍵證物。全案依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》偵辦。

據調查，這些中國企業往往透過「假台資或假僑外資、真陸資來台設點」、「未經核准私設據點」、「透過人力顧問管理公司虛偽派遣員工」等方式掩飾身分，在台灣大規模挖角半導體、晶片設計、IC研發等技術人才，嚴重威脅台灣產業競爭力。調查局自2020年底成立專案小組，迄今已查辦超過百件相關案件。

▲▼ 調查局人員赴疑似非法在台挖角我高科技人才之陸企處所搜索 。（圖／記者劉昌松翻攝）

此次遭查辦的企業，赫見中國知名晶圓代工廠「中芯國際」，此企業是全球排名僅次於台積電與三星，美國已於2020年將其列入出口管制實體清單。「深圳通銳微電子」專注於驅動晶片設計與研發，並被中國官方列為「專精特新小巨人企業」。「上海雲合智網」負責高端網路晶片研發，推動中國「東數西算」戰略 ，另外還有 「鈞茂電子」「奧海科技」、「中穎電子」、「上海同星智能科技」、「富滿微電子」、「上海南芯」、「金泰克」、「艾科微」等11家公司涉嫌不法。這些企業不僅在台違法設點，更透過股權變更、資金迂迴流動等手法，規避政府監管，持續進行不法挖角活動。

調查局強調，根據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，中國企業不得在台投資或設立半導體產業公司，更不得私設據點或從事業務活動。中國企業大舉挖角台灣半導體人才，已成為國家安全與經濟政策的重大威脅，政府將持續強力查緝，以維護產業競爭力，守護國家經濟命脈。

▲▼ 調查局人員赴疑似非法在台挖角我高科技人才之陸企處所搜索 。（圖／記者劉昌松翻攝）

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