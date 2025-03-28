別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

▲台灣基進秘書長吳欣岱。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提到，統戰就是統一戰線的意思，把不是跟自己站在一起的人，拉成是自己人，「不要聽到統戰就害怕，我們也可以對他們統戰」。對此，台灣基進秘書長吳欣岱今（28日）開轟，陳玉珍的說法，乍看好像很溫和，但沒說的是，中國的統戰行為，戰線的對面一直都是台灣。

陳玉珍日前指出，統戰就是統一戰線的意思，把不是跟自己站在一起的人，拉成是自己人，是一種溝通，把對方變成同一戰線，並呼籲大家不要那麼害怕，應該歡迎中國大陸人民來台澎金馬交流，看到台灣人善良的一面，「我們也可以對他們統戰」。

為此，吳欣岱表示，事實上，「統戰」確實是把意見不同的人和自己拉在一起，先變成共同作戰的戰友，乍看好像很溫和，但陳玉珍沒有說，也不敢說的是，戰線的對面是誰？

吳欣岱指出，中國的統戰行為，從亞亞事件操作「言論自由無限上綱」，烏俄戰爭操作「民主沒有比較好」，文化統戰操作「中華文化偉大復興」，每一個都是用自由、民主的價值去模糊討論焦點，戰線的對面一直都是台灣。

中國之所以把自由、民主當統戰工具，吳欣岱直指，是因為只有攻擊台灣人心中對於民主、自由的信仰，模糊台灣人對國族認同、自身文化的認知，中國才可以把戰線對面的人越拉越少。

吳欣岱表示，如此一來，當中國要真正發動攻擊的時候，面對的阻力才會變小，然而，像陳玉珍這種中共同路人，重點不是嘴裡說出什麼話，而是嘴裡沒說的，統戰是統一戰線，不過，戰線的對面就是台灣。